Il coro per Vanessa Incontrada

Ieri sera a Piazza del Plebiscito a Napoli (e in contemporanea in diretta su Rai 1) si è svolto l’evento “Gigi D’Alessio – UNO COME TE – 30 ANNI INSIEME”, in occasione dei 30 anni di carriera del cantautore partenopeo. Tra i numerosi ospiti che sono saliti sul palco c’è stata anche Vanessa Incontrada, che come qualcuno saprà da circa un paio di anni ha stretto una bella amicizia con il cantante. I due infatti si sono conosciuti durante la realizzazione del programma “20 anni che siamo italiani”, andato in onda in prima serata in Rai.

Ieri sera così Vanessa e Gigi si sono ritrovati, e salita sul palco la conduttrice ha tenuto un meraviglioso monologo. Poco dopo a raggiungerla è stato proprio D’Alessio, che ha portato alla Incontrada un piatto di mozzarelle! Il cantante ha così invitato la sua amica ad assaggiare questo tipico prodotto della Campania e naturalmente il momento è stato uno dei più divertenti della serata.

Pochi secondi dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Tutta Piazza del Plebiscito infatti ha fatto partire un coro per Vanessa Incontrada, e tutti i presenti hanno intonato “sei bellissima”. Con ogni probabilità il pubblico ha voluto prendere le parti della conduttrice dopo le polemiche degli ultimi giorni di cui si è tanto parlato e questo momento ha emozionato tutto il web e i telespettatori da casa.

Ma la magia non è finita qui. A salire sul palco insieme a Gigi D’Alessio, oltre alla Incontrada, è stato anche LDA. Per la prima volta così padre e figlio hanno cantato insieme sulle note di Quello che fa male, brano che abbiamo conosciuto ad Amici 21. Il duetto ha lasciato senza parole il pubblico e già in molti chiedono una collaborazione tra Gigi e suo figlio Luca. Che in futuro i due decidano di fare questo regalo ai fan?

Novella 2000 © riproduzione riservata.