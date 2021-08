Solo qualche ora fa, dopo settimane di pettegolezzi, Massimiliano Mollicone ha annunciato con un post sui social che lui e Vanessa Spoto si sono ufficialmente lasciati. Nonostante era sembrato che inizialmente tutto procedesse a meraviglia tra i due, a un tratto le cose sono cambiate, e così l’ex coppia nata a Uomini e Donne ha optato per la rottura. Ecco cosa ha svelato Massimiliano in merito:

“Io e Vanessa ci siamo lasciati, la coppia non era più felice. Non c’era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali. Può succedere a tantissime coppie. Ciò nonostante è stato un bellissimo rapporto, ma purtroppo non è andata bene. Ovviamente mi dispiace, perché la fine di una relazione non è mai bella. È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, subito dopo c’è stato un grandissimo feeling. Però poi purtroppo un po’ per incompatibilità e un po’ per altre cose, non ci siamo trovati d’accordo. Col tempo è diventato sempre più difficile e siamo arrivati a questa conclusione”.