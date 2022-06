Vanessa Spoto l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne come corteggiatrice di Massimiliano Mollicone nell’edizione 2020/2021. Lei era anche stata la Scelta del Tronista ma dopo un inizio molto buono la relazione si è interrotta. L’annuncio era arrivato da Mollicone, il quale aveva affermato:

È giusto darvi spiegazioni su due argomenti che si stanno affrontando in questo periodo. Il primo tra tutti, e anche il più importante, è il rapporto tra me e Vanessa. Io e Vanessa ci siamo lasciati, la coppia non era più felice. Non c’era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali. Può succedere a tantissime coppie. Ciò nonostante è stato un bellissimo rapporto, ma purtroppo non è andata bene. Ovviamente mi dispiace, perché la fine di una relazione non è mai bella. È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, subito dopo c’è stato un grandissimo feeling. Però poi purtroppo un po’ per incompatibilità e un po’ per altre cose, non ci siamo trovati d’accordo. Col tempo è diventato sempre più difficile e siamo arrivati a questa conclusione.