Andrea Sanna | 1 Gennaio 2023

GF Vip 7

Ricordate il misterioso regalo ricevuto da Edoardo Donnamaria a Natale? Il vippone ha dato una nuova interpretazione e ha tirato in ballo Francesco Chiofalo, ex di Antonella

L’interpretazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria per Natale ha ricevuto uno strano regalo da parte di suo fratello e di sua cognata e una poesia da suo padre. Messaggi questi che l’hanno portato a riflettere sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Specie negli ultimi giorni dove le liti sono state numerose, fino all’ennesima rottura.

Ritrovatosi in cortiletto, come si vede in questo video, Edoardo Donnamaria ha dato la sua personale versione, trovando una nuova interpretazione ai doni dei suoi familiari, differente dalla precedente: “Guarda da vicino i suoi ex, il cuore, l’amore è lontano. Io questo ho capito. Sembra giusta come interpretazione del messaggio. Sai chi è il suo ex più famoso?”, ha detto rivolgendosi a Nicole Murgia. Lei per un attimo sembrava non aver capito. Così il vippone ha ripreso la parola: “Francesco Chiofalo”. La ragazza non ha inteso dove volesse arrivare: “E mi hai visto a me?”, ha ribadito lui.

HO SPUTATO UN POLMONE#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/23ytcP2hQk — Elisa (@ElisaNikiters) December 30, 2022

Se i più hanno compreso le parole di Edoardo Donnamaria come un voler sottolineare quanto lui sia diverso fisicamente da Francesco Chiofalo, così come da Gianluca Benincasa, non tutti la pensano così. Proprio Lenticchio sui suoi social ha replicato…

Nelle ore successive qualcuno ha contattato Francesco Chiofalo, dicendogli che avrebbe frainteso le parole di Edoardo Donnamaria. A seguire l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pensato bene di intervenire e spiegare nuovamente il suo punto di vista.

Oltre a ribadire di aver compreso perfettamente ha aggiunto quanto segue: “Quando ho messo il video ho tolto una piccola parte finale. Si capisce perfettamente che lui vuole fare il bello. Come a dire ‘ma hai visto me?'”. Tra le storie ha voluto condividere la conversazione tra Edoardo Donnamaria e i vipponi in cortiletto. Per poi chiudere Chiofalo ha detto ancora: “No, ma non sta a fare il bello. Mette in mezzo pure Gianluca, come a dire ‘hai visto che morti di fame che sono quei due”. Queste le parole di Francesco...

Insomma Francesco Chiofalo non le ha mandate a dire. E mentre nella Casa del GF Vip nella notte si è consumato un nuovo “drama” tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in queste ultime ore c’è stato un timido riavvicinamento. Lui si è stretto a lei in un abbraccio, dopo aver ascoltato la sua riflessione: “Non sei pronto per una storia seria”, ha detto l’ex schermitrice. Piccolo segnale di disgelo?