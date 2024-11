Al Grande Fratello è arrivato Antonio, vecchia fiamma di Federica, che ha portato caos in casa, e fatto arrabbiare Alfonso. Il momento è già virale.

Antonio porta il caos al GF, ma fa riavvicinare Federica e Alfonso

Il triangolo tra Federica, Antonio e Stefano si è esteso, diventando un quadrato. Infatti al Grande Fratello ha fatto irruzione a sorpresa una persona dall’esterno: stiamo parlando di Antonio, ex fiamma di Federica, che ha scatenato il caos in casa.

I due si sono trovati a un confronto in giardino, a cui hanno assistito tutti i concorrenti. Antonio, visibilmente irritato, si avvicina a Federica e inizia subito ad attaccarla: “Hai detto che mi hai dato solo un bacio in discoteca da ubriaca, ma ci siamo frequentati per tre settimane, stai facendo un macello”, negando che tra loro ci sia stato solo un bacio occasionale dovuto all’alcol. Federica, decisa a difendersi, ribatte: “Ti senti uomo a fare una cosa del genere, per avere visibilità per i tuoi social e il tuo bar?”.

Antonio, però, insiste sarcastico: “Un bacio per ubriachezza? Allora sei stata ubriaca per tre settimane”. Federica, senza scomporsi, nega e replica: “Ci siamo visti solo ogni sabato”. Antonio non molla e incalza: “E la domenica? E il venerdì?”, alludendo a una frequentazione più assidua di quanto lei voglia ammettere.

È arrivato il momento del faccia a faccia tra Federica e Antonio 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/MYCM4p63Ul — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2024

Il confronto è degenerato però quando Alfonso è intervenuto, portando un giubbotto a Federica e rivolgendosi duramente ad Antonio, parlando in dialetto e parlando di cornetti e colazioni. Il conduttore lo invita a calmarsi. Con la sua consueta ironia, Signorini sdrammatizza il momento con una battuta: “Per favore, non abbiamo i sottotitoli di Temptation Island”.

ammettiamolo abbiamo tutti tremato, siamo tutti saltati dalla sedia, in 2 mesi è stato l’unico momento rilevante #grandefratellopic.twitter.com/hPCaKUX6gz — lara🖤 (@Lar02a) November 19, 2024

Nel caos più totale, Antonio si è visto costretto ad allontanarsi dalla casa del Grande Fratello, concludendo con un’ultima frecciatina a Federica: “Continua a baciare tutti“.