1 Ballando con le stelle: quando torna Veera Kinnunen?

Negli ultimi giorni Veera Kinnunen, ballerina professionista di Ballando con le stelle, ha rivelato che si dovrà fermare perché è in dolce attesa. Lo ha affermato pubblicando, infatti, una foto su Instagram nella quale la vediamo con il pancione insieme al compagno Salvatore Mingola. Questa la descrizione in italiano e in inglese:

Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia. Questo foto sono state fatte settimane fa, quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia.

In seguito, però, tramite alcune Stories sempre sul social fotografico ha dato alcune spiegazioni in più ai suoi fan. La data per il termine della gravidanza è fissata per il 22 dicembre 2021, come riporta anche il sito Gossip e TV. A ridosso, quindi, delle feste natalizie. Un gran bel regalo per la giovane coppia. Ancora non ha voluto rivelare il sesso del piccolo, ma ha parlato del suo ritorno a Ballando con le stelle. Ovviamente non riuscirà a riprendere il suo lavoro all’interno del programma tanto presto. Questo, infatti, ciò che ha affermato:

Non ci sarò a Ballando con le Stelle quest’anno, non sono nella condizione ideale per ballare. Mi dispiace, mi mancherà tutto, i colleghi e Milly, ma siamo veramente felici. Trovo che sia per una giusta causa. Non vedo l’ora di tornare in pista nel 2022.

Insomma, dovremo aspettare un anno interno prima di poter rivedere Veera Kinnunen scendere di nuovo in pista accanto a Milly Carlucci. Nel frattempo, intanto, anche Ornella Boccafoshi sta aspettando un bambino, un maschietto che chiamerà Federico insieme al marito Francesco Samperi. Con anche Raimondo Todaro fuori dai giochi, però, viene da chiedersi come farà Milly nella nuova edizione. Ecco tutto ciò che ha dichiarato negli ultimi giorni. Continuate a leggere…