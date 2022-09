1 Ecco cosa fanno gli influencer dopo il red carpet

Parata di stelle sul red carpet in occasione della 79 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell’anno. Tra i presenti alla manifestazione tanti sono gli influencer. Si passa da Giulia Salemi a Beatrice Valli e il marito Marco Fantini, Paola Turani e non solo. Tutti volti che nel mondo del web hanno un certo seguito e sono sostenuti da milioni di follower.

Nonostante molti di essi siano amatissimi dal pubblico social, non sono mancate però numerose polemiche e reazioni. C’è chi si domanda a cosa sia dovuta la loro partecipazione in qualità di ospiti a Venezia 79, a differenza invece di attori o registi, presenti per la presentazione dei propri progetti o nel ruolo di special guest. Ebbene gli influencer, presenti come sponsor, sono ospiti del brand che rappresentano e non prendono parte alla visione dei film in sala. Dopo la sfilata abbandonano l’evento.

Di questo si è parlato durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta. In studio Alberto Matano ha introdotto l’argomento, per poi dare la parola all’inviata Rosanna Cacio. Proprio nel corso del collegamento la giornalista ha rivelato il curiosissimo retroscena sugli influencer presenti a Venezia 79:

“C’è un cerimoniale molto ferreo per quanto riguarda il red carpet. Le star arrivano, scendono dalla macchina ed entrano centralmente in teatro. Le influencer no. Non possono entrare in teatro ed escono da questa parte, dove è presente l’uscita di emergenza. Quindi non possono entrare in sala, devono uscire. Si ferma qui il loro viaggio sul red carpet”, ha raccontato la Cacio a La Vita in Diretta.

E voi eravate a conoscenza di questo aneddoto sul Festival di Venezia? Le notizie non sono finite qui…