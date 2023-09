NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Settembre 2023

Cosa è accaduto a Venezia 80

Siamo entrati nel pieno di Venezia 80 e in questi giorni non si parla d’altro, come da tradizione, che della Mostra del Cinema. Anche stavolta ad arrivare in laguna sono le celebrità più amate di Hollywood e i volti più noti del cinema italiano, e non solo. A raggiungere Venezia infatti sono anche diverse star del web, che come è noto vengono invitate a sfilare non solo sul red carpet, ma anche ad assistere ad alcune proiezioni in anteprima. Proprio pochi giorni fa ad attirare l’attenzione del web è stato Patrick Dempsey, che mentre stava concedendo selfie e autografi ai fan, ha salutato calorosamente Caterina Balivo e suo marito, che conosce molto bene da diversi anni.

Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta facendo discutere la rete. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Tutto è iniziato quando Natalia Paragoni è arrivata sul red carpet. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa in splendida forma, sfoggiando un elegante abito bianco lungo.

A un tratto però, mentre Natalia era in posa per i paparazzi, si è sentita la voce fuoricampo di uno dei fotografi che pronuncia una bestemmia. La persona in questione infatti ha affermato: “Quando finiscono po*****o”. A quel punto il video del momento è diventato virale, e in breve ha fatto il giro del web.

Naturalmente è da precisare che il commento non era in alcun modo rivolto a Natalia Paragoni, bensì alle sfilate in generale. Con ogni probabilità infatti la persona in questione, sopraffatta dalla stanchezza dopo ore di lavoro, ha fatto uno sfogo che tuttavia non è in alcun modo giustificabile. Il video nel mentre sta facendo discutere gli utenti sui social, e senza dubbio il web si è letteralmente diviso.