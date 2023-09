NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

GF Vip 7

Le parole di Edoardo Donnamaria

Da quando è iniziata la loro relazione, fino alla fine, il rapporto è stato costellato da alti e bassi. Per tale ragione, a un certo punto, hanno messo un punto alla storia d’amore e da quel momento hanno cominciato a lanciarsi alcune frecciatine attraverso i social. Di recente, per esempio, Antonella Fiordelisi ha risposto a un commento di Edoardo Donnamaria:

“Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante. E visto che ogni volta fai sempre pensare cose non vere attraverso i social, perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare l’ultima nostra chat del 28 luglio”.

In queste ultime ore, invece, è uscita un’intervista che Edoardo Donnamaria ha rilasciato a Nuovo TV, all’interno della quale si apre sulla sua ex fidanzata. In tale occasione gli è stato chiesto se sia davvero finita con Antonella oppure se c’è speranza per un ritorno di fiamma:

“Non si può dire quello che succederà in futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”.

Edoardo Donnamaria, perciò, esclude che possa tornare insieme all’ex fidanzata nel prossimo futuro. Tuttavia non chiude totalmente la porta perché non si sa mai quello che potrebbero succedere nella vita. In seguito ha commentato anche il momento in cui la madre della Fiordelisi ha affermato che la figlia dopo la rottura non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto:

“Non lo so, forse su riferiva a un episodio in particolare. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori. Quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

Questo quanto riporta anche Isa e Chia.