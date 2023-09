NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Settembre 2023

Patrick Dempsey incontra Caterina Balivo a Venezia 80

Siamo ormai nel pieno di Venezia 80, e in questi giorni ad arrivare in laguna sono le più grandi star del mondo del cinema, e non solo. Solo poche ore fa ad arrivare sul red carpet è stato nientemeno che Patrick Dempsey, che come in molti sapranno è tra i protagonisti del film Ferrari, presentato in anteprima proprio al Festival. La pellicola racconta la vita di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, mentre Penélope Cruz veste i panni della moglie Laura Ferrari. Dempsey invece è Piero Taruffi, il pilota automobilistico e motociclistico, e progettista italiano. A prendere parte alla presentazione del film sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera, che hanno trascorso dei romantici giorni in città.

La coppia infatti ha celebrato il nono anniversario di matrimonio, e sui social non sono mancati degli scatti di questa mini vacanza. Al momento del red carpet però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha attirato l’attenzione di tutto il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Giunto sul tappeto rosso di Venezia 80, Patrick Dempsey stava ha concesso autografi e selfie ai fan, quando a un tratto ad apparire sono stati proprio Caterina Balivo e Guido Maria Brera. Come in molti sapranno l’attore e lo scrittore si conoscono da ormai diversi anni. Patrick è stato infatti protagonista insieme ad Alessandro Borghi delle serie evento Diavoli, tratta proprio dal libro di Guido. I due si sono così abbracciati calorosamente e poco dopo Dempsey, avendo notato anche la Balivo, ha salutato e abbracciato anche la conduttrice.

Il video del momento è naturalmente diventato virale in breve tempo, e in queste ultime ore sul web non si parla d’altro.