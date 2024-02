NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Ospite a La Volta Buona, Vera Gemma lancia un’accusa a Beyoncé: secondo l’attrice infatti la pop star americana le copierebbe i vestiti.

L’accusa di Vera Gemma

Sono anni che Vera Gemma è nel cuore del grande pubblico. Col passare del tempo infatti l’attrice è diventata una dei nomi più noti del mondo dello spettacolo italiano e sono in molti a seguirla passo dopo passo. Solo pochi anni fa Vera è stata anche nel cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi, dove ancora una volta si è fatta apprezzare per i suoi modi di fare e per la sua simpatia. Tuttavia in queste ore qualcosa ha riportato l’attrice al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Solo nella giornata di ieri, Vera Gemma è stata ospite del programma La Volta Buona, di Caterina Balivo. Nel corso della chiacchierata però l’ex naufraga ha menzionato nientemeno che Beyoncé, accusando la celebre pop star americana di copiarle i vestiti! Queste le dichiarazioni della Gemma, che naturalmente nel giro di pochi minuti hanno fatto il giro del web:

“Beyoncé mi copia. Lo so che sembro una pazza. Noi tendiamo ad adorare tutto ciò che viene dall’estero, mentre questi stylist americani sono fissati con l’Italia e osservano tantissimo quello che succede, le tendenze. Quindi non è che Beyoncé copia me. Probabilmente non sa nemmeno chi sono. Sono gli stylist di Beyoncé che osservano i personaggi underground, perché non è che va a copiare Kim Kardashian, sarebbe evidente. Lei ultimamente ha dei look identici ai miei, è imbarazzante”.

Naturalmente le parole di Vera Gemma hanno fatto sorridere il web e non sono mancati i commenti degli utenti. Nel mentre gli occhi del mondo intero sono puntati su Beyoncé, che ha da poco rilasciato ben due nuovi singoli, che anticipano il suo prossimo album di inediti, in uscita il 29 marzo.