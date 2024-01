Gossip

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2024

Nel corso di una nuova intervista Alex Nuccetelli parla del presunto flirt tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, rivelando quando Francesco Totti avrebbe scoperto il tutto.

Parla l’amico di Francesco Totti

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilary Blasi. A rompere il silenzio infatti è stato Cristiano Iovino, che ha raccontato di aver avuto un presunto flirt con l’ex moglie di Francesco Totti. La presentatrice tuttavia ha prontamente smentito le dichiarazioni del personal trainer, che nel mentre ha precisato di non aver mai avuto una vera storia con la Blasi. Adesso ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda è stato Alex Nuccetelli, da anni uno dei migliori amici dell’ex Capitano della Roma. L’imprenditore, raggiunto da FanPage, ha così raccontato di essere da anni a conoscenza del presunto flirt che ci sarebbe stato tra Cristiano e Ilary e a parlargliene sarebbe stato lo stesso Iovino, col quale da 10 anni ha un legame di amicizia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se Iovino mi aveva parlato di Ilary? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo parlarne al posto suo. Perché non ho raccontato la confidenza a Totti? In prima battuta non l’ho fatto ma, quando Francesco ha avuto il dubbio e mi ha chiesto di dargli un parere, gliene ho parlato”.

Ma non solo. Alex Nuccetelli rivela anche quando Francesco Totti sarebbe venuto a conoscenza del presunto flirt tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, e a riguardo aggiunge:

“L’aveva scoperto per conto suo dal telefono. Non potevo rovinare un matrimonio durato 20 anni e quindi, finché non vedo, sto zitto. Come potevo esserne certo al punto da espormi? Magari Iovino poteva avermi raccontato una sciocchezza per fare il figo. Quando Totti me ne ha chiesto conto, gli ho raccontato che cosa si diceva a Roma e che cosa mi aveva detto lo stesso Cristiano. Parliamo di un periodo antecedente all’arrivo di Noemi Bocchi nella sua vita. Posso dirti che già all’epoca in cui Francesco lasciò la Roma, le crepe familiari erano consistenti: Totti si lamentava di avere una moglie poco accondiscendente. Certo, non pensava a un tradimento”.