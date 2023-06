NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

Vera Gemma ha confessato di aver pensato di voler recitare in un film per adulti

La confessione di Vera Gemma

A distanza della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e al Festival del Cinema di Venezia (durante il quale è stata anche premiata), Vera Gemma è tornata di recente a far parlare di sé. Non per la fine della relazione con Jedà, di cui abbiamo già parlato, ma di una confessione fatta nel corso di un’intervista.

L’ex naufraga ha confessato di aver pensato a un futuro come attrice di film per adulti. Tuttavia, nonostante l’incontro con Riccardo Schicchi, una sola cosa l’ha fermata dall’intraprendere questa carriera:

“Ho pensato di fare film porno, mi ha frenato solo una cosa. Ci ho pensato tantissimo, ma sapevo che non avrei mai potuto farlo perché mio padre era in vita. Per lui sarebbe stato un trauma. Non perché fosse moralista, solo perché avrebbe voluto altro per me. Era consapevole del mio talento. Pur essendo molto duro ha incoraggiato il mio teatro underground.

Lui era sempre in prima fila. Una volta mi disse: ‘Sei più brava di me’. Buttarmi nell’hard sarebbe stato un dolore ulteriore per i miei genitori. Oltre a non onorare il nome di Giuliano Gemma. Però conobbi Riccardo Schicchi, un uomo intelligentissimo”.

Vera Gemma ha continuato di aver ricevuto da Schicchi alcune serate hard del vivo e pagate molto bene. Tuttavia, sempre pensando alle parole appena riportate, ha rifiutato quell’offerta. Il suo pensiero era andato alla reazione del padre e di tutta risposta l’altro le ha detto: “La reazione di tuo padre è parte di questo business“. Avendo un po’ di timore, perciò, decise di fare marcia indietro anche se il mondo a luci rosse l’affascina molto.

Queste le sue parole a MOW Megazine, come riporta anche Isa e Chia.