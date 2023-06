NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Si parla ancora di presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In questi giorni a tornare al centro del gossip e del pettegolezzo sono stati nuovamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo alcune malelingue del web infatti tra la showgirl argentina e il conduttore partenopeo sarebbe scoppiata una nuova crisi, che tuttavia non è stata né confermata né smentita da parte dei diretti interessati. Qualche ora fa però qualcosa aveva fatto tirare momentaneamente un sospiro di sollievo ai fan della coppia. Proprio Belen è stata infatti avvistata in aeroporto insieme a suo figlio Santiago, pronta a partire per Napoli, dove attualmente Stefano è preso da diversi impegni lavorativi. In queste ore però un nuovo dettaglio ha fatto preoccupare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La Rodriguez nelle ultime ore si è mostrata sui social più bella e in forma che mai, mentre si gode dei giorni in relax nel capoluogo campano. Tuttavia i più hanno notato che di De Martino non c’è traccia, e a quel punto si sono riaccese le voci di una presunta crisi. Attualmente però precisiamo che non si sono conferme in merito a questi pettegolezzi, e che dunque i gossip, almeno per ora, sono destinati a rimanere tali.

Di recente intanto Stefano De Martino, nel corso di un’intervista, ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. Sono meglio come ex che come compagno. […] Sono un uomo in costante cambiamento. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla”.