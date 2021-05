1 Vera Gemma “bacchetta” Cecilia Rodriguez

Vera Gemma non è di certo una che le manda a dire ed è proprio questa caratteristica che l’ha fatta apprezzare così tanto dal pubblico. L’attrice è tornata nuovamente in studio fasciata in una tuta nera da vera pantera, con tanto di sfilata ormai diventata iconica. Durante la puntata di venerdì condotta da Ilary Blasi non è passata inosservata un commento utilizzato da Vera nei confronti di Cecilia Rodriguez.

La Gemma ha risposto alla domanda della conduttrice, che le ha chiesto per chi tra Isolde Kostner e Ignazio Moser facesse il tifo per la prova che avrebbe eletto il “Super leader” della puntata. L’ex naufraga ha risposto con onestà asserendo di sostenere l’ex campionessa di sci e ha mandato una frecciatina nei confronti della fidanzata di Moser. “Io pure tifo per Isolde, perché la fidanzata di quello ha detto che sono brutta“, ha dichiarato Vera.

Vera Gemma contro Cecilia e la famiglia Rodriguez: “la fidanzata di quello ha detto che sono brutta! Son contro la famiglia, lei, lui…”#isola pic.twitter.com/ZPnR4UFA92 — isola out of context (@oocisola) May 14, 2021

“Lo ha detto nel tuo programma, come si chiama…Cecilia Rodriguez. Son contro la famiglia, tutti…lei, lui“, ha poi proseguito Vera Gemma. “Ha detto che sei brutta? – ha chiesto sorpreso Tommaso Zorzi, dopo che l’attrice ha sostenuto che la dichiarazione della Rodriguez sarebbe avvenuta in una puntata del suo Il punto Z – no amore, sennò l’avrei bacchettata“. Insomma, anche in studio Vera continua ad essere un fiume in piena che continua a regalarci tante “dinamiche”, per citare il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Negli scorsi giorni si è parlato di un’ipotesi di vedere l’attrice nel cast del prossimo GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Una possibilità che, alla luce di quanto accaduto su L’isola dei famosi, speriamo possa concretizzarsi.