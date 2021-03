1 Vera Gemma prima e dopo

Una dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 è Vera Gemma, figlia del famosissimo attore Giuliano Gemma, amatissimo tra gli anni ’60 e ’80 e venuto a mancare nel 2013. Proprio a lui fu dedicato quell’anno un documentario sulla vita e sulla carriera dal titolo Giuliano Gemma: un italiano nel mondo. E la stessa Vera ne fu ideatrice, produttrice e regista.

L’attrice e scrittrice nella sua carriera ha sempre dovuto dimostrare di non essere una figlia di papà, ma una donna capace in tutto quello che decideva di fare. E così è stato. Dapprima spogliarellista a Los Angeles, ha debuttato come attrice e autrice teatrale negli anni ’90, per poi recitare in varie pellicole cinematografiche. E successivamente a varie serie televisive.

Vera Gemma ha quindi dovuto dimostrare anche il suo carattere molto forte e caparbio, quello di una donna che non si arrende mai e continua ad andare avanti a testa alta. E proprio di recente, nel 2019 per l’esattezza, ha dato sfoggio di tutto questo con la sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Asia Argento. In questa esperienza, Vera dopo poche puntate rimase senza la sua compagna, che si era infortunata ad un ginocchio, e così scelse di continuare il viaggio con Gennaro Lillio. I due insieme vennero eliminatri alla sesta puntata, ma dimostrarono grande forza. Oggi quella stessa forza, potrà mostrarla all’Isola dei famosi 2021.

Ma a parte questo, voi vi ricordate com’era Vera Gemma anni fa? Sul web è spuntata una foto risalente a quando recitava molti anni fa in film e fiction. Ed è stata messa a confronto con una di lei oggi.

Questa vecchia foto è di circa 20 anni, quando cioè Vera era molto giovane. Ricordiamo che oggi l’attrice ha 50 anni. E non possiamo che dire che è sempre bellissima e impeccabile. Non vi sembra?

Ma scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita privata…