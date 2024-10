Thomas Bocchimpani, ex allievo di Amici 16, ha catturato il pubblico ancora una volta con la sua performance a Tale e Quale Show. Il cantante si è esibito sulle note della canzone ‘Greased Lightning‘ di John Travolta.

Thomas Bocchimpani è John Travolta

Siete pronti a gustarvi l’esibizione di Thomas Bocchimpani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, nella terza puntata di Tale e Quale Show? Così come nel precedente appuntamento ha stupido tutti quanti con le sue doti canore e anche i suoi movimenti. Ebbene sì, perché a differenza della scorsa settimana ha dovuto imitare un personaggio totalmente diverso.

Dopo la prova su ‘Tango‘ di Tananai è stato il turno di John Travolta e la sua ‘Greased Lightning‘. Tutto il pubblico presente in studio si è alzato in piedi per applaudirlo e poi Carlo Conti gli si è avvicinato per portarlo di fronte ai giudici. “Sei stato bravissimo! Devi fare musical“, ha affermato Alessia Marcuzzi. “Lui non c’entra niente nel modo e nella voce“, ha invece esclamato Cristiano Malgioglio.

⚡ "Go, greased lightnin', you're burnin' up the quarter mile!"



Thomas interpreta John Travolta a #taleequaleshow pic.twitter.com/7iIT34FioA — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 4, 2024

Per sapere il suo piazzamento in classifica, almeno per ora, risulta ancora un po’ presto. Ovviamente vi terremo informati non appena avremo a disposizione tutti i voti dati dalla giuria, non sono a Thomas Bocchimpani ma anche agli altri concorrenti in gara.

A voi è piaciuto e siete d’accordo con le opinioni dei giudici? Fatecelo sapere con un commento!