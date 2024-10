Simone Annicchiarico si è cimentato in un’esibizione ottima di Renato Zero. Ecco il video della performance dal vivo

Come prima imitazione questa sera su Rai 1, i telespettatori e il pubblico in studio hanno potuto assistere a quella di Simone Annicchiarico. Il conduttore radiofonico ha cantato ‘Sesso o esse ‘ di Renato Zero.

Simone Annicchiarico è Renato Zero a Tale e Quale Show

Simone Annicchiarico, almeno per il momento, sembra essere uno dei favoriti a contendersi la vittoria di Tale e Quale Show. La scorsa settimana, infatti, la sua performance sulle note di ‘Tutto il resto è noia‘ di Franco Califano ha ottenuto il plauso del pubblico e i complimenti della giuria. Non a caso si è piazzato al terzo posto nella classifica di fine serata.

Come è andata nella puntata del 4 ottobre 2024? In questa occasione, come vediamo dal video qui sotto, ha dovuto imitare Renato Zero. Sicuramente una sfida non da poco vista l’importanza dell’artista nel panorama italiano e soprattutto perché in giuria c’è un vero esperto. Per anni Giorgio Panariello, grande amico di Renato, lo ha imitato nei suoi spettacoli con enorme apprezzamento. “Renato si muove di più, però la voce l’hai beccata pieno. Anche il modo di cantare, bravo“, gli ha detto il comico.

✨ “Vita, fa che sia vita

Che io schiavo non sia di una squallida idea

Che quel letto non sia la chiave di tutto”



Simone Annicchiarico interpreta Renato Zero a #taleequaleshow pic.twitter.com/j7MaTW82T5 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 4, 2024

Tutti i giudici si sono trovati d’accordo sul fargli i complimenti, nonostante alcune imperfezioni, e Simone Annicchiarico è potuto andare a sedersi ringraziando. Non ci resta adesso che scoprire quale sarà il posto dello speaker radiofonico all’interno della classifica della terza puntata. Siamo sicuri che i suoi fan non rimarranno delusi!