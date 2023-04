Verissimo, non era mai accaduto prima! Nessun finalista del GF Vip 7 ospite

NEWS

Andrea Sanna | 8 Aprile 2023

GF Vip 7 verissimo

Tra gli ospiti delle due nuove puntate di Verissimo, in onda sabato e domenica, non compare nessun ex vippone dell’ultimo GF Vip 7

Nessun ex del GF Vip 7 a Verissimo

Verissimo torna oggi e domani per il consueto appuntamento settimanale, anche nel weekend di Pasqua. Dalle ore 16:30 su Canale 5 sarà possibile seguire dunque la trasmissione di Silvia Toffanin con davvero tantissimi ospiti. Ciò che balza all’occhio, però, è che tra i volti noti non compare nessun ex concorrente del GF Vip 7 appena concluso.

Ma partiamo per ordine. Oggi, sabato 8 aprile 2023, la conduttrice di Verissimo accoglierà nel suo studio Anna Valle e Giuseppe Zeno. I due amatissimi attori dal 12 aprile saranno protagonisti della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. A seguire ascolteremo anche l’intenso racconto dell’ex iena Elena Di Cioccio (che recentemente ha rivelato di convivere con l’HIV), la quale presenterà il suo libro Cattivo sangue.

In studio, sempre nel medesimo appuntamento, Samu. Il ballerino di Amici 22 eliminato la scorsa settimana dal talent. L’ex allievo parlerà della sua storia e sicuramente non mancherà qualche riferimento al film diretto da Beppe Fiorello, Stranizza d’amuri, che lo vede protagonista. Inoltre, sarà ospite a Verissimo anche Michele Cucuzza. Il conduttore attualmente è uno dei concorrenti del programma Back To School. Spazio ancora al vincitore della scorsa edizione di Amici, Luigi Strangis e alla bella amicizia tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Esattamente come oggi, anche domani 9 aprile, Verissimo accoglierà le emozioni di tanti ospiti. Si parte da Michelle Hunziker, diventata recentemente nonna di Cesare Augusto. Da poco la ritroviamo anche dietro al bancone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti.

Dalla scuola di Amici dopo Samu, vedremo anche i professori Arisa e Raimondo Todaro. Si passerà poi a Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara. E ancora tra i tanti anche Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi e attualmente direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Lei ripercorrerà i momenti salienti della sua vita privata e carriera. A concludere la ricca puntata ci sarà infine Orietta Berti, che ha da poco concluso la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip.

A parte la presenza della Berti, questa volta non ci sarà alcun ex vippone del GF Vip 7 a raccontarsi dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Vedremo se ci sarà occasione nei prossimi appuntamenti.