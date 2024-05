Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Maggio 2024

Amici 23 verissimo

Andiamo a scoprire tutto ciò che è stato detto dai finalisti di Amici 23 durante la puntata speciale di Verissimo, in onda domenica 26 maggio 2024. Tutte le anticipazioni, le news e gli spoiler.

Anticipazioni dello speciale Verissimo su Amici

Il 23 maggio 2024 si sono svolte le registrazioni della puntata speciale di Verissimo riguardante Amici 23 e abbiamo a disposizione le prime anticipazioni. Prima di tutto dobbiamo dire che andrà in onda domenica 26 maggio 2024 a partire dalle ore 16:30 solo su Canale 5.

Al suo interno troveremo i sei finalisti del talent: Sarah, Mida, Holden, Marisol, Dustin e Petit. Tutti loro racconteranno le loro sensazioni in merito al percorso appena concluso e si apriranno un po’ di più per quanto riguarda la propria vita privata.

Siamo sicuri che le sorprese non mancheranno e possiamo aggiungere che gli ex allievi non saranno gli unici ospiti. Oltre a loro, infatti, troveremo Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio.

Ma cominciamo con le anticipazioni, così come riportate anche da SuperGuida TV…

L’intervista di Holden

Partiamo subito con le anticipazioni facendo riferimento a Holden, il quale ha parlato dei suoi progetti futuri, l’EP e il tour estivo.

Il cantante ha anche colto l’occasione per smentire qualsiasi flirt con Sarah Toscano, la vincitrice dell’edizione.

In seguito Holden si è anche aperto sulla propria famiglia, in particolar modo in merito ai fratelli, e ha fatto riferimento a Francesca Tocca.

Sappiamo inoltre che Rudy Zerbi gli ha mandato un video messaggio. Continuiamo con altre anticipazioni dalla puntata speciale di Verissimo su Amici 23…

Le dichiarazioni di Sarah a Verissimo

Per quanto riguarda Sarah le anticipazioni e gli spoiler sulla sua intervista con Silvia Toffanin sono minori.

La vincitrice ha parlato della gioia per la vittoria del talent, del suo percorso e poi si è aperta su temi più personali.

Impariamo a conoscerla meglio per quanto riguarda l’amore per la sua famiglia e il fratello, così come l’amicizia con Holden e lo stretto rapporto con Lorella Cuccarini.

Marisol e Dustin

Su Dustin sappiamo solamente che ballerà sulle note di Hallelujah con Isobel, mentre Marisol si esibirà su Dance the Night.

La ballerina, vincitrice del circuito di danza, ha affermato di trovare strano che adesso le persone la riconoscano in mezzo alla strada.

Poi ha parlato della sua famiglia. Ma non finisce qui perché in un secondo momento è rientrata con Petit.

Andiamo a vedere che cosa hanno raccontato…

Petit

In base alle anticipazioni sulla puntata di speciale di Verissimo in onda il 26 maggio 2024, sappiamo che Marisol e Petit entrano insieme nello studio.

Si sono mostrati molto innamorati e hanno rivelato di starsi organizzando per frequentarsi anche fuori dalla scuola di Amici.

Gli impegni sono tanti ma faranno in modo di non perdersi di vista.

Concludiamo…

L’intervista a Mida dopo Amici 23

Chiudiamo gli spoiler con le dichiarazioni rilasciate da Mida, il quale ha ricevuto una sorpresa da parte del migliore amico Giacomo e dagli insegnanti Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

In seguito ha di nuovo parlato della mamma e della sua famiglia in generale, per poi aprire una parentesi su Gaia.

Mida ha rivelato di averla sentita una volta uscito da Amici e lei gli ha parlato della sua intervista da Silvia Toffanin.

Torneranno insieme oppure rimarrà solo un rapporto di amicizia? Lo scopriremo in futuro.

Quando va in onda lo speciale di Verissimo su Amici 23

Adesso che abbiamo scoperto le anticipazioni e tutte le news, andiamo a scoprire quando va in onda lo speciale di Verissimo su Amici 23. La registrazione verrà trasmessa domenica 26 maggio 2024 come sempre alle 16:30.

Ma come rivedere la puntata di Verissimo in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.