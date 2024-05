Stefano De Martino cade in diretta a Stasera tutto è possibile e si bagna completamente (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Maggio 2024

Stefano De Martino

Ieri sera dopo l’annuncio da parte della Rai, è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Il presentatore Stefano De Martino è scivolato in studio ed è stato protagonista di una caduta.

La caduta di Stefano De Martino

Ultima puntata ieri per Stasera tutto è possibile, trasmissione che vede alla conduzione Stefano De Martino. Presentatore che è stato promosso ieri con un contratto pluriennale come uno dei volti di punta della Rai e la pesante eredità di lavorare alla nuova edizione di Affari Tuoi. E non mancheranno altri progetti, secondo Dagospia.

Ma torniamo a Stasera tutto è possibile e a quanto successo ieri sera. Per De Martino si è tratto di un finale di stagione con il botto, nel vero senso della parole! Il conduttore infatti è stato protagonista di una brutta caduta.

Durante uno dei giochi, Stefano De Martino ha scherzato con i suoi ospiti Herbet Ballerina e Giovanni Esposito. Mentre teneva due bicchieri pieni d’acqua tra le mani, ha lanciato il contenuto ai due per poi scappare via. Divertito il presentatore ha cominciato a correre qua e là per lo studio, mentre sia Herbet e Giovanni hanno ricambiato a modo loro.

Presto detto e il pavimento dello studio in pochi secondi è diventato un’enorme pozzanghera. Preso dal momento, però, Stefano De Martino non ci ha fatto caso ed è scivolato. Una caduta di schiena che poteva essere pericolosa. Fortunatamente non si è fatto nulla e non è bastato questa per fermarlo, anzi. L’ex di Belen Rodriguez ha iniziato a ridere di gusto, rialzandosi per proseguire ciò che aveva interrotto: giocare con i suoi ospiti.

Ecco il video condiviso dai canali ufficiali di Stasera tutto è possibile, che mostra l’accaduto.

Tranquillo Stefano, veniamo noi in soccorso da te ♥️🤣 #Staseratuttoepossibile #STEP pic.twitter.com/2YwlUuy7Sb — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) May 23, 2024

Caduta a parte è stato un momento davvero divertente per il pubblico di Stefano De Martino.