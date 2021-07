Per celebrare moda e stile italiana, Veronica Berti e il marito Andrea Bocelli ospitano un evento esclusivo presso il loro stabilimento

Un evento esclusivo

Una serata per celebrare le eccellenze dell’Italian Style. Un evento all’insegna dell’eleganza, della ricercatezza e del bon vivre italiano, ospitato da due testimonial dell’eccellenza italiana come Andrea Bocelli e Veronica Berti.

“Un’Estate Eccellente” – questo il titolo della manifestazione – si è infatti tenuta all’Alpemare, un bellissimo stabilimento, quasi paradisiaco, sul lido di Forte dei Marmi, di proprietà, dal 2016, della famiglia Bocelli, che abita giusto di fronte. Una bellissima villa, dove soggiornano in alternanza con la tenuta nei pressi di Lajatico, in provincia di Pisa, dove uno dei cantanti italiano più famosi al mondo ha voluto lo straordinario anfiteatro del Teatro del Silenzio.

Alpemare nasce ai primi del ’900, per ospitare un turismo d’élite (tra i suoi frequentatori troviamo nomi come Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Gabriele d’Annunzio, Edith Piaf, Mina, Ray Charles). E si chiama così perché offre una vista mozzafiato sulle Alpi Apuane, che peraltro hanno fatto da sfondo naturale a “Un’Estate Eccellente”. Le Alpi da una parte, il Tirreno dall’altra: il nome non poteva che essere Alpemare.

L’Alpemare e i padroni di casa

Andrea e Veronica sono molto popolari a Forte dei Marmi, ed entrambi tengono molto all’Alpemare che hanno scelto di rinnovare e arredare con uno stile minimal, molto diverso da quello degli altri stabilimenti della località versiliana.

Nel ridisegnarlo e armonizzarlo hanno giocato soprattutto sui colori sabbia, per tende e tessuti, e verdeacqua.

Perfetta padrona di casa, Veronica Berti accoglie sempre con il sorriso ospiti e visitatori, deliziati anche dal bravissimo chef Mirko Caldino. Veronica, grande appassionata di moda, mai eccessiva nel modo di proporsi, non poteva non essere la partner ideale di “Un’Estate Eccellente”.

La copertina del nuovo Novella 2000 – n . 30 2021

La serata-evento è stata voluta e organizzata da Il Salotto di Milano, luxury hub dedicato a promuovere i valori del Made in Italy in tutte le sue manifestazioni creative, dalla moda all’arte, dal design al lifestyle.

Al centro della serata la moda e alcuni dei più interessanti brand di ricerca, esempi del migliore know how artigianale. Tra gli altri, l’Atelier Angela Bellomo, G.B. Spadafora, il Lanificio F.lli Cerruti 1881, Rosalba Valentini, Faggioli Atelier, PiaLauriCapri. Ospite internazionale Temperley London, alla sua prima volta su una passerella italiana.

Gli ospiti dell’evento

Madrina d’eccezione e presentatrice Jo Squillo, il suggestivo fashion show si è dipanato sulla spiaggia di fronte ai protagonisti della dolce vita versiliana, i quali non hanno voluto perdersi uno degli eventi più glamour ed esclusivi della stagione.

In scena creazioni da sogno, espressione di un mondo fatto di passione, capacità speciali e artigianalità – le basi del bello e del ben fatto italiano. Hanno completato la serata le proposte swimwear di Ludovica Gualtieri Milano e le raffinate borse di De Marquet.

Al loro arrivo, gli ospiti – tra cui Gigi Marzullo, Daniela Santanchè, il celebre Tiktoker Leonardo Maini Barbieri, Ginevra Montezemolo, la famiglia Scavia e molti volti TV – sono stati accolti da un cocktail servito nella pineta antistante l’Alpemare, vero fiore all’occhiello della struttura, per poi spostarsi al tramonto sull’elegante spiaggia dov’è stata servita una cena di gala, firmata sempre da Mirko Caldino.

a cura di Diego Paura

