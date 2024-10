Anche ieri sera Veronica Gentili era assente a Le Iene. Max Angioni ha spiegato il motivo del perché la collega non fosse in studio accanto a lui. In diretta è arrivato il triste annuncio: “È morto il papà Giuseppe. La famiglia de Le Iene ti aspetta, ti vogliamo bene”.

Veronica Gentili assente a Le Iene

Come tanti altri programmi anche Le Iene ha fatto ufficialmente il suo ritorno in TV, su Italia 1. Veronica Gentili, però, fino a questo momento non è mai apparsa in video e il suo collega Max Angioni si è mostrato da solo.

È stato proprio il comico a spiegare i motivi e svelare perché Veronica Gentili è ancora assente a Le Iene. Già la scorsa settimana, senza entrare troppo nei dettagli, Max Angioni ha fatto sapere che la sua collega aveva avuto un problema familiare molto serio e, per tale ragione, era dovuta tornare urgentemente a Roma. Si sperava potesse tornare in studio la sera stessa, ma così non è stato.

Il pubblico dunque sperava, senza sapere troppo, che quanto successo a Veronica Gentili fosse qualcosa di risolvibile e che ieri sera sarebbe tornata regolarmente in onda con Le Iene, ma così purtroppo non è stato.

In apertura di puntata Max Angioni a centro studio, con volto visibilmente serio, ha spiegato perché Veronica Gentili non era al suo fianco e perché quindi era assente a Le Iene per la seconda settimana consecutiva:

“Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene”, ha esordito il presentatore che ha poi ricordato l’orario di messa in onda e il fatto che fossero in diretta: “Stasera ci vedete qui da soli”. Ed è proprio dopo questa frase che Max Angioni ha parlato della giornalista:

“Questo perché Veronica Gentili non è potuta essere qui con noi. Vi ricordate che la settimana scorsa Veronica era dovuta tornare per un’urgenza a Roma. Ora possiamo dirvelo: era tornata per suo papà che aveva avuto un problema di salute. Problema di salute che è durato per tutta la settimana”, ha fatto sapere Angioni.

Il triste annuncio in diretta: “È morto il papà”

Nel suo discorso, che potete trovare anche nel video sottostante, il presentatore ha spiegato che sembrava ci fosse una speranza. Ciò avrebbe dunque garantito magari la presenza di Veronica Gentili in studio, ma così non è stato.

Tutto però è precipitato nelle scorse ore, quando è arrivata la triste notizia, data poi in diretta ufficialmente da Max Angioni:

“Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa mentre eravamo in prova Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto purtroppo a mancare. La famiglia de Le Iene ti aspetta a braccia aperte, questa è casa tua, torna quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene”.

Tutti noi de Le Iene ci stringiamo attorno alla nostra Veronica Gentili in questo momento così difficile ❤ pic.twitter.com/51v93GhESI — Le Iene (@redazioneiene) October 6, 2024

Tutto il team di Novella2000.it e Novella 2000 è molto dispiaciuto per l’accaduto. A Veronica Gentili e alla sua famiglia mandiamo un sincero abbraccio per la perdita del signor Giuseppe.