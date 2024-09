Ieri sera è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Tuttavia al pubblico non è sfuggita l’assenza di Veronica Gentili, mancata per gravi problemi familiari.

L’assenza di Veronica Gentili a Le Iene

Ieri sera su Italia 1 è partita ufficialmente la nuova edizione de Le Iene, il celebre programma che da anni tiene compagnia al grande pubblico. Anche quest’anno alla conduzione della trasmissione c’è Veronica Gentili, che viene affiancata da Max Angioni. Nel corso della prima puntata tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. A diretta iniziata il pubblico si è subito reso conto dell’assenza della Gentili. A quel punto Angioni, da solo in studio, ha immediatamente fatto chiarezza sulla situazione, annunciando che la sua collega è stata costretta a tornare d’urgenza a Roma per gravi problemi familiari. Queste le dichiarazioni di Max a riguardo:

“Sono qui da solo in studio perché Veronica ha avuto un problema familiare molto serio ed è dovuta tornare a Roma d’urgenza. Speriamo possa tornare stasera altrimenti la vedremo domenica prossima”.

Attualmente non è chiaro quale sia il problema che ha coinvolto Veronica Gentili, tuttavia ci auguriamo che tutto si sia risolto per il meglio per la conduttrice. Ieri sera intanto, nel corso della prima puntata de Le Iene, non sono mancate le emozioni. Protagonista della serata è stata infatti Taylor Mega, che raggiunta dalle telecamere del programma, ha confermato nuovamente il flirt con Fedez, per poi rilasciare alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. L’influencer ha infatti affermato:

“Se Fedez ha tradito Chiara? Beh, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare”.