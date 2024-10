Quest’anno ad arrivare al Grande Fratello come opinionista è stata Beatrice Luzzi, che in queste settimane si è già scontrata con alcuni dei concorrenti. Nelle ultime ore così qualche inquilino ha lanciato diverse critiche all’attrice.

I concorrenti vs Beatrice Luzzi

Dopo essere stata la protagonista della scorsa edizione, quest’anno Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello in una veste del tutto nuova, quella dell’opinionista. In queste settimane così l’attrice si sta ambientando in questo ruolo e sta commentando tutto ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Non sono mancati, naturalmente, anche già diversi confronti con alcuni dei concorrenti del reality show e di certo anche nelle prossime settimane Beatrice ci regalerà grandi momenti. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Alcuni inquilini, chiacchierando tra loro, hanno infatti criticato alcuni comportamenti della Luzzi. Il primo a prendere parola è stato Luca Calvani, che mentre si trovava in camera con Iago García e Shaila Gatta ha affermato: “Parla ma pare che scelga sempre di provocare. Fa sempre l’avvocato del diavolo. Tira sempre fuori cose che sono coerenti perché comunque è molto intelligente, però delle volte anche io rimango così”.

A quel punto è arrivato il commento epico di Iago García, che dicendo la sua sua Beatrice Luzzi ha dichiarato: “Intelligente come le streghe di Macbeth. Loro creano casino. Lei fa un po’ questo”. A intervenire è stata anche Shaila Gatta, che in questi giorni ha già avuto diversi faccia a faccia con l’opinionista. L’ex Velina di Striscia La Notizia tuttavia ha aggiunto: “È anche un po’ il suo lavoro dai, sennò stava qui a ricamare l’uncinetto. Pensa quante me ne dirà”.

🔴 Iago Garcia epigrafico su Beatrice Luzzi: "Intelligente come le tre streghe di Macbeth" 🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/AuXWQnCjcf — GF NEWS (@GF_news_) October 6, 2024

Questa sera nel mentre su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito ne vedremo di belle. Ma come reagirà Beatrice ai commenti dei concorrenti? Non resta che attendere per scoprirlo.