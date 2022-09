Qualche settimana fa Veronica Peparini aveva annunciato il suo addio ad Amici di Maria De Filippi:

Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te. Amici mi ha insegnato tantissimo. Ho fatto talmente tante cose, anche con Giuliano e talmente tante coreografie, anche per il Serale. È stato come un rodaggio. Amici lo sai, è una macchina con tempi strettissimi. Una volta fatto Amici puoi fare tutto. Quindi per me è stato importante. Adesso montare una coreografia è stato importante, con i tempi stretti.