1 Lo sfogo di Veronica Satti

In queste ultime ore l’abbandono di Marco Bellavia dal GF Vip 7 ha scatenato il web. A intervenire sono stati anche diversi volti dello spettacolo, che hanno preso le difese del conduttore. Tra essi c’è anche Veronica Satti, che in queste ore ha detto la sua scagliandosi contro i Vipponi del programma. La figlia di Bobby Solo, che come sappiamo qualche anno fa ha partecipato al reality, conosce bene i disagi della salute mentale, e così sui social ha fatto un lungo discorso per sensibilizzare il web, e non solo, su questo importante e delicato tema.

Come se non bastasse, dopo aver saputo dell’abbandono del conduttore, Veronica Satti è tornata a dire la sua e a quel punto ha preso non solo le difese di Marco Bellavia, ma ha fatto un durissimo sfogo contro il resto dei Vipponi. Queste le sue dichiarazioni:

“Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello, immagino per lo schifo che ha dovuto subire e di cui è stato vittima. Io ricordo che chi è depresso non deve per forza non fare il Grande Fratello. Io sono entrata con la depressione e sono arrivata in finale. Leviamoci dalla testa questo becero stereotipo inutile. Marco qua fuori ti vogliamo bene. Io mi sento molto più offesa vedendo le persone che dicono quelle cose su persone con psicopatologie come me, che da una bestemmia. Per la bestemmia c’è l’eliminazione, per questo? Che schifo”.

Ma non è finita qui. Successivamente infatti Veronica Satti ha tirato in ballo non solo Giovanni Ciacci, ma anche Gegia, facendo un duro sfogo contro i due Vipponi. L’ex gieffina ha anche annunciato di voler presentare un esposto per radiare l’attrice dall’albo degli psicologi. Andiamo a leggere le dichiarazioni di Veronica.