Secondo Page Six ci sarebbe dell'astio tra Victoria Beckham e la nuova Nicola Peltz. Le due pare siano in lite e non si parlano

Lite tra Victoria Beckham e Nicola Peltz

Non sembra scorrere buon sangue tra Victoria Beckham e la moglie di suo figlio Brooklyn, Nicola Peltz. La diatriba famigliare tra la moglie dell’ex calciatore del Manchester United e la giovane 27enne pare vada avanti da diverso tempo. Si parla, addirittura, di incomprensioni che si susseguono ancor prima delle nozze esclusive celebrate nella lussuosa villa in Florida.

A spifferare la notizia a Page Six una fonte vicina alla famiglia, che avrebbe raccontato come ci sia una forte maretta tra Victoria Beckham e Nicola Peltz: “Non si parlano e non si sopportano”, si apprende dal magazine. E questo livore pare aver rovinato anche i giorni antecedenti al matrimonio. Sembrerebbe, stando alle indiscrezioni, che la figlia del miliardario newyorkese Nelson Peltz non gradisca la presenza “ingombrante” di sua suocera e non abbia apprezzato troppo la sua presenza durante i preparativi per la celebrazione del lieto evento.

Pare tra l’altro che già ai tempi la comunicazione tra loro fosse ridotta al minimo indispensabile. La fonte ha fatto sapere a Page Six, come spiegato da Fanpage.it, che la situazione ormai è diventata insostenibile, un “dramma futile e senza freni”. Il tutto sarebbe poi continuato quando Brooklyn ha definito sua moglie “La nuova signora Beckham” dopo la pubblicazione di una copertina di giornale. Appellativo che non sarebbe molto andata a genio a Victoria Beckham.

Ma sarà finita qui? Ovvio che no! Perché le ostilità si arricchiscono di un nuovo particolare. Pare che alla base di questo scottante astio tra Victoria Beckham e Nicola Peltz ci sarebbe anche della forte gelosia da parte di quest’ultima. Nel dettaglio la giovane attrice pare sia insofferente alla fama della suocera che avrebbe attirato i riflettori su di sé durante il matrimonio, anziché su di lei e su Brookyn. A oggi né Victoria né Nicola hanno confermato o smentito la notizia. Vedremo se dopo questi pettegolezzi decideranno di intervenire.

