1 Nicola Peltz in lacrime sui social

Qualche giorno fa Page Six ha lanciato la notizia che parlerebbe di una profonda frattura che si sarebbe creata tra Victoria Beckham e sua nuora Nicola Peltz. Una maretta che pare andare avanti addirittura al periodo antecedente le nozze tra il figlio Brooklyn e l’attrice. Alla base, come vedremo in seguito, ci sarebbero delle gelosie e non solo.

Adesso a far discutere è il recente post pubblicato sui social da Nicola Peltz, in cui si mostra in lacrime e ferita: “A volte trovo difficile mostrare le parti tristi di me. Crescere con sette fratelli e due genitori molto forti mi ha reso molto forte, mi hanno insegnato a non lasciare che le persone mi abbattano o feriscano il mio cuore. Mi ha fatto alzare un muro per proteggermi, soprattutto in questo settore”.

Già in queste prime righe qualcuno ci ha visto un riferimento velato alla suocera Victoria Beckham. In particolare quando dice che è il caso di non lasciarsi abbattere o ferire da qualcuno. Ma c’è stata un’altra frase a far dubitare seriamente gli utenti del web che possa essere una stoccata rivolta alla madre di suo marito Brooklyn. Ovvero quando Nicola Peltz ha scritto: “Capita a tutti di avere dei giorni in cui le persone ti fanno sentire male ed è giusto che tu ne sia ferito”.

“Ho pensato di scrivere qualcosa perché non mostro mai questo lato di me qui. Volevo mostrare questo lato di me. Vi voglio tanto bene e apprezzo davvero tutto il vostro sostegno. Significa molto quando siete gentili sulla mia pagina, voglio che sappiate che vi vedo, vi sento e significa molto per me”. (CLICCA QUI PER IL POST)

Nicola Peltz ha ricevuto diversi messaggi di supporto da parte di amici e fan. Ma cosa sarebbe accaduto tra lei e sua suocera Victoria Beckham. Ecco quanto emerso nei giorni scorsi….