In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Victoria Cabello. Da anni la conduttrice è nel cuore del grande pubblico, e con la sua simpatia e la sua ironia ha conquistato il web e non solo. Come in molti sapranno quest’anno l’ex volto di MTV è nel cast della nuova edizione di Pechino Express, e anche in questa occasione sta sorprendendo i telespettatori. Solo poche ore fa Victoria ha condiviso sui suoi social un simpatico video, in cui parla proprio dell’ultima puntata andata in onda dell’adventure game. A un tratto però la Cabello ha fatto una battuta sul GF Vip e inaspettatamente a intervenire, commentando il post della conduttrice, è stato nientemeno che Barù. Queste le parole del nipote di Costantino Della Gherardesca, che solo da qualche giorno ha terminato la sua esperienza all’interno del reality show Mediaset:

“Te lo consiglio si sta benissimo”

A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Victoria Cabello a Barù. La presentatrice con la sua solita ironia ha così affermato:

“Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia SBARU”.

Il botta e risposta tra Victoria Cabello e Barù non è passato inosservato e ha naturalmente fatto sorridere il web.

