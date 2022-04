Chi è Victoria Cabello? Età, altezza,fidanzato e Instagram

Tutte le informazioni su Victoria Cabello, nota attrice e conduttrice televisiva, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera da MTV fino a Pechino Express.

Chi è Victoria Cabello

Nome e cognome: Victoria Cabello

Luogo di nascita: Londra (Inghilterra)

Data di nascita: 12 marzo 1975

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1,65 m

Peso: 55 kg

Professione: attrice e conduttrice televisiva

Fidanzato: Victoria Cabello è single

Figli: Victoria non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @victoria.cabello

Victoria Cabello età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Victoria Cabello attraverso la sua biografia, quindi quanti anni ha e dov’è nata. Victoria è nata a Londra il 12 marzo 1975, ha quindi 47 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di circa 1,65 m, mentre il suo peso di circa 55 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Suo padre è italiano originario di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, mentre sua madre è inglese. Victoria ha cittadinanza inglese e il suo secondo nome è Ellen. Inoltre ha una sorella minore. È cresciuta a Valsolda, un paese in provincia di Como.

Per quanto riguarda gli studi, sappiamo che Victoria Cabello, dopo il diploma, ha frequentato alcuni corsi di recitazione presso il CTA di Milano, città in cui si è tasferita all’età di 20 anni. Inoltre ha studiato con il maestro giapponese Kuniaki Ida. Parla fluentemente l’inglese. Ama gli animali, in particolar modo i cani, e le piace tantissimo viaggiare e visitare diversi posti nel mondo.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Victoria Cabello, lei stessa ha raccontato di aver perso all’età di 19 anni il fidanzato dell’epoca. Il suo nome era Guidino Abbate, figlio del pilota e costruttore motonautico Bruno, ed è morto a causa di un incidente stradale. Questo grave fatto l’ha portata a passare un periodo davvero difficile.

Una delle relazioni più famose che ha avuto Victoria è quella con l’artista e conduttore tv Maurizio Cattelan. I due sono stati insieme fino al 2009. Mentre dal 2010 al 2011 ha frequentato Andrea Rosso, ma la loro relazione è finita a causa della distanza e degli impegni lavorativi. In seguito ha avuto un flirt con Barù d’Aragona, nipote del conduttore Costantino Della Gherardesca.

Per quanto riguarda un eventuale fidanzato o marito di Victoria Cabello nel 2021, non risultano nomi e quindi la conduttrice dovrebbe essere single. Inoltre non ha figli.

Nel 2017 Victoria Cabello, in un’intervista, raccontò di essere stata affetta da una malattia. Nel 2014, infatti, dopo essere stata giudice di X Factor, si allontanò dalle scene pubbliche e molti si chiesero che fine avesse fatto. Riapparve appunto nel 2017 conducendo alcuni programmi. E spiegò che si era allontanata dalla TV perché affetta dalla malattia di Lyme.

Dove seguire Victoria Cabello: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Victoria Cabello, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo il suo profilo Instagram che ha attualmente oltre 296 mila follower.

Il suo account la rappresenta totalmente perché è pieno di post molto ironici e anche legati alla sua vita quotidiana. Le piace infatti condividere con i suoi seguaci molto di quello che fa.

Non mancano ovviamente anche i contenuti inerenti al suo lavoro e ai suoi programmi televisivi.

Carriera

La carriera di Victoria Cabello la vede principalmente come conduttrice televisiva, ma ha avuto modo di lavorare anche come attrice.

Vicotria ha esordito in televisione nel 1996 alla conduzione del programma Hit Hit in onda su TMC 2/Videomusic. Mentre l’anno successivo ha condotto Orascienza, un programma di divilgazione scientifica in onda sul canale svizzero in lingua italiana TSI.

Ha anche partecipato a varie campagne pubblicitarie e sicuramente la più famosa è quella del Crodino in cui interpreta la “moglie del gorilla”. Inoltre nel 2012 ha ricevuto il Premio Flaiano per la Conduzione Televisiva.

Film

Il suo debutto assoluto è al cinema e risale al 1995 quando è comparsa nel film Ragazzi della notte. E vi è tornata solo negli anni 2000 con Il cosmo sul comò e Come non detto. Mentre per la TV ha recitato nel 2004 nella serie TV Cuore contro cuore.

MTV

La vera notorietà per Victoria Cabello è arrivata nel 1997 quando è diventata vj di MTV Italia e a tal proposito è stata una delle conduttrici storiche dell’emittente televisiva musicale. Proprio per il canale, ha condotto durante la stagione 1997/1998 MTV Select, Hitlist Italia e Hit non stop. Tra il 1998 e il 2002 ha invece condotto Cinematic,Week in Rock (intervistando vari personaggi del mondo musicale e cinematografico), MTV On the beach, E.T. Entertainment Today, Cercasi Vj e ha partecipato a varie edizioni di MTV Day.

Victoria Cabello è stata inviata speciale per MTV Italia a varie edizioni degli MTV Europe Music Awards (intervistando personaggi molto famosi). Ed è stata inviata speciale anche per l’edizione 2000 degli MTV Video Music Awards da New York e degli MTV Movie Awards da Los Angeles. Contemporaneamente al suo lavoro per MTV ha condotto su Radio Deejay il programma di cronaca mondana Victoria’s Secrets (che prende in giro la nota casa di intimo).

Dopo una piccola pausa, è tornata a lavorare per MTV Italia dal 2005 al 2008 con la conduzione del talk show Very Victoria. Qui ha avuto la possibilità di far notare il suo carattere ironico e disinvolto.

Le Iene

Il grande successo è arrivato nel 2002 quando è stata inviata, fino al 2007, del programma Le Iene. In questo frangente Victoria Cabello ha avuto occasione di intervistare personaggi molto famosi del panorama internazionale quali ad esempio Leonardo Di Caprio, George Clooney e Woody Allen.

Festival di Sanremo

Nel 2006 la Cabello ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Ilary Blasi. In questa occasione ha intervistato molti ospiti internazione come ad esempio John Travolta e Orlando Bloom.

Victor Victoria

Probabilmente molti ricorderanno Victoria Cabello alla conduzione del talk show Victor Victoria- Niente è come sembra. Il programma è andato in onda su LA7 nel 2009 e nel 2010.

Quelli che il calcio

Da settempre del 2011 a maggio del 2013 la Cabello ha condotto lo storico programma di Rai 2 Quelli che il calcio, diventato dal 2012 Quelli che. A tal proposito, firmò un contratto di esclusiva biennale con la Rai e succedette a Simona Ventura. Nella conduzione venne affiancata anche dal Trio Medusa che già conosceva dai tempi de Le Iene.

X Factor

Victoria Cabello è stata anche giudice dell’ottava edizione di X Factor insieme a Morgan, Fedez e Mika. Prese il posto di Simona Ventura. Quell’anno le venne affidata la categoria Under Donne e tra loro ci fu la finalista Ilaria Rastrelli che arrivò al terzo posto.

Victoria Cabello a Pechino Express 2022

Victoria Cabello insieme all’amico di lungo corso Paride Vitale partecipa a Pechino Express in onda dal 10 marzo 2022 su Sky. Il percorso di questa nona edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. Vengono toccati 4 Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

Riguardo la sua partecipazione al reality insieme all’amico, Victoria Cabello ha detto:

“Ho ceduto e accettato di partecipare perché quando Costantino me l’ha chiesto non ho pensato a una ‘exit strategy’ per uscire dalla conversazione. E poi temo che la mia analista sia super fan di Pechino!”

I concorrenti di Pechino Express 2022

Andiamo a vedere le coppie di concorrenti di Pechino Express 2022. Ecco la lista completa:

Il percorso di Victoria Cabello a Pechino Express 2022

Il percorso di Victoria Cabello a Pechino Express 2022 ha inizio giovedì 10 marzo. La nona stagione, per la prima volta nella storia del programma d’avventura, andrà in onda su Sky. A condurre c’è di nuovo Costantino della Gherardesca.

Vedremo come se la caverà in coppia con Paride Vitale. La loro squadra si chiama “I pazzeschi“.

Nella prova a eliminazione sono arrivati primi e hanno eliminato le TikToker.

In terza puntata Paride e Victoria sono arrivati secondi alle spalle dei Fidanzatini. Prosegue il percorso della coppia, tra le più forti al momento (IN AGGIORNAMENTO)

