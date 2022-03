1 La caduta di Lory Del Santo

Al web, lo sappiamo, non sfugge proprio nulla e i video circolano piuttosto velocemente. Ebbene in queste ore è comparso su Twitter una breve clip tratta dal daytime che vede protagonista Lory Del Santo, tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Durante il terzo giorno di permanenza in Honduras, prima della puntata del giovedì, la showgirl è stata protagonista di una brusca caduta. Ma cosa è successo e come sta?

Mentre Jeremias Rodriguez era intento a mangiare e conversare con suo padre Gustavo e gli altri naufragi de L’Isola dei Famosi Clemente Russo e Laura Maddaloni, improvvisamente l’inquadratura si è spostata proprio su Lory Del Santo. La regista, che questa volta ha deciso di partecipare e fare coppia con il compagno Marco Cucolo, non si è resa conto della presenza di un grosso pezzo di legno e mentre indietreggiava è inciampata, arrivando così dritta per terra.

Ovviamente i compagni lì presenti Clemente Russo e Laura Maddaloni sono subito intervenuti per sincerarsi che tutto andasse bene e che non si fosse fatta del male. Lei però con molta serenità ha risposto: “Sì, tutto apposto. È stata una piccola capriola”, ha detto per non farli preoccupare. Lory Del Santo dunque, nonostante la botta non si è fatta nulla fortunatamente, tanto che in puntata più tardi è parsa piuttosto tranquilla.

Un piccolo incidente che non ha avuto grossi problemi per Lory Del Santo, che continua così la sua avventura a L’Isola dei Famosi. Rispetto ad altre occasioni, infatti, non è stato necessario nemmeno l’intervento medico, proprio per la prontezza avuta da Lory di rialzarsi e proseguire così ciò che stava facendo.

Se in questo caso tutto si è risolto nel migliore dei modi, però, non sembrano mancare le prime tensioni tra i naufraghi. Andiamo a vedere cosa è successo…