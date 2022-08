1 X Factor: la stoccata di Victoria Cabello

Victoria Cabello è tornata a parlare di X Factor, in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Qui ha ricordato il periodo in cui è stata giudice del talent show musicale. Con la solita ironia che la contraddistingue, la conduttrice ha spiegato che in effetti aveva rimosso di aver svolto il ruolo di giurata nel programma. Un’esperienza che, però, sembra essere stata molto dura per lei. A proposito si è spiegata meglio.

Nell’intervista Victoria Cabello ha confidato che ha trovato spesso difficoltà nel dare giudizi a giovani ragazzi che in quel momento volevano realizzare il desiderio di diventare artisti a tutto tondo. Ma non solo. Leggiamo le sue parole a riguardo: « (…) Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao».

Così Victoria Cabello ha dichiarato di non essere in grado di fare la “televisione urlata” e che si tratta di uno show dove devi alzare i toni per farti valere, sottolineando come se a farlo un uomo risulti figo, mentre se osa comportarsi così una donna: «(…) è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata».

A proposito di X Factor, Victoria Cabello ha ricordato di aver condiviso la scrivania di giudice insieme a Morgan, Fedez e Mika. Ma tra loro chi aveva più ego. A questa domanda ha risposto così: «Benvenuti nel mio ego, scelga lei». Insomma, stando alle parole dell’ex giurata tutti e quattro si difendevano bene sotto questo punto di vista.

Semore a Il Corriere della Sera Victoria Cabello ha anche ricordato alcuni retroscena della sua carriera e uno di questi è legato a una lite con un famosissimo attore di Hollywood….