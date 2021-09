1 Victoria dei Maneskin insieme alla presunta fidanzata?

Momento d’oro per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. I riflettori di tutto il mondo continuano a essere puntati forte su di lei e gli altri membri della band e ogni cosa che li riguarda fa sempre molto parlare. È il caso della vita privata della musicista, finita al centro dell’attenzione mediatica. Nel periodo di agosto, durante lo spot televisivo dedicato al settimanale Diva e Donna, sono emerse delle foto di Victoria in compagnia di una ragazza. Non sappiamo di preciso in che rapporti siano le due e se sia effettivamente in corso una relazione, ma è ciò che sembra dalle immagini pubblicate dal giornale.

E non è finita qui. Sulle tracce di Victoria dei Maneskin anche la rivista Gente, che nell’ultimo numero ha pubblicato un servizio sulla giovane romana. I paparazzi l’hanno beccata per le vie di Roma in compagna dei suo cagnolino Chili, ma insieme a loro anche una ragazza, che il magazine dà per certa come la nuova fidanzata della bassista. Ecco le foto in questione…

Le foto di Victoria dei Maneskin tratte dalla rivista Gente

Al momento Victoria dei Maneskin non si è ancora pronunciata circa le paparazzate sul suo conto. Vedremo se la bassista si esprimerà a riguardo, confermando o meno, oppure preferirà mantenere per sé la sua vita privata. Nel recente passato la musicista a Vanity Fair aveva parlato di alcuni temi importanti come la sessualità. Continua…