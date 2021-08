Il bacio di Victoria dei Maneskin

La band italiana, dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest si sta godendo questa celebrità meritata, ma anche un po’ di riposo. Damiano, per esempio, si gode la sua storia d’amore con Giorgia Soleri. Ma sembrerebbe che anche un altro membro del gruppo abbia, forse, trovato l’amore. Almeno questo si evince dalle immagini che sono state trasmesse in TV durante uno spot della rivista Diva e Donna. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, insieme a Victoria dei Maneskin vediamo un’altra ragazza.

La bassista è sul motorino, sembra pronta per partire. Ma prima di andare dà un bacio a questa persona. La sua identità rimane nel mistero. Così come non sappiamo se ci sia effettivamente una storia romantica in corso tra le due. Le apparenze sembrano dire quello, ma solo una volta che la diretta interessata parlerà, se mai lo farà, potremo averne la certezza. Gli scatti sono stati realizzati a Roma, ma alcuni fan non hanno gradito il poco rispetto che i paparazzi hanno avuto nei confronti della privacy delle due.

Ricordiamo, in ogni caso, che Victoria dei Maneskin in passato aveva espresso la sua opinione circa la sessualità in generale e sulla prima volta che aveva provato attrazione per una persona del suo stesso sesso. Lo aveva raccontato a Vanity Fair:

Ho sempre avuto le idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo […] Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.

Rimaniamo in attesa di avere maggiori informazioni su Victoria dei Maneskin e questa misteriosa ragazza.