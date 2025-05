Spesso l’avete visto in TV imitare Francesca Fagnani, Mara Maionchi, Maria De Filippi o Mara Venier. Ma chi è l’imitatore Vincenzo De Lucia? Qui a seguire una scheda conoscitiva sul suo conto dove vedremo tutto ciò che lo riguarda tra età, altezza, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Vincenzo De Lucia

Nome e Cognome: Vincenzo De Lucia

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Napoli

Età: 38 anni

Altezza: Non conosciamo l’altezza

Peso: Non sappiamo il peso

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista

Fidanzata/moglie: Vincenzo non sappiamo se è fidanzato, ma non dovrebbe essere sposato

Figli: Vincenzo non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @vincenzodelucia_87

Vincenzo De Lucia età, altezza e biografia

Quanti anni ha Vincenzo De Lucia e dov’è nato? L’attore è nato a Napoli nel 1987, ma non conosciamo la data di nascita completa e il segno zodiacale. La sua età è di 38 anni.

Molti utenti sul web si chiedono quale sia l’altezza di Vincenzo, ma questa curiosità a oggi non la conosciamo, così come il suo peso.

Lunga gavetta e una carriera interessante che lo portano a essere oggi uno degli imitatori e attori più apprezzati, come scopriremo in seguito nella parte dedicata….

Vita privata

E della vita privata di Vincenzo De Lucia abbiamo informazioni? Ha una fidanzata o una moglie?

Ebbene a oggi non ci sono notizie sul suo conto. Si tratta di una persona davvero molto riservata, ma non dovrebbe essere sposato. Non sappiamo invece se è o meno fidanzato.

Oltretutto De Lucia non dovrebbe avere nemmeno dei figli.

Dove seguire Vincenzo De Lucia: Instagram e social

Volete seguire l’imitatore Vincenzo De Lucia sui vari social? Abbiamo scovato su Facebook il suo profilo, ma è su Instagram che è maggiormente popolare. Conta oltre 81.400 seguaci.

Nel suo account ufficiale condivide tutto sul suo lavoro, meno invece su quella che è la sua vita privata che tiene lontana dai riflettori. Compaiono foto in solitaria e in compagnia di colleghi e amici, così come contenuti riguardanti le sue imitazioni più celebri.

La carriera

Cosa sappiamo della carriera di De Lucia? Attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista è specializzato nel realizzare parodie di diversi personaggi femminili. Questo gli è valso il riconoscimento nel 2009 del Premio Alighiero Noschese.

Nel 2010 è entrato a far parte del cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. L’opera in questione è diretta dal Maestro Pino De Maio è racconta le storie di alcuni ragazzi del carcere minorile di Nisida, con gli stessi come attori.

Tre anni più tardi l’abbiamo vista in “Komikamente”, uno show comico condotto da Michele Caputo, realizzato per la rete Televomero. A seguire è entrato a far parte della compagnia del Teatro Sannazaro di Napoli.

A seguire nello spettacolo “Zia Mara Celebration”, dedicato a Mara Venier, Vincenzo De Lucia si è fatto conoscere maggiormente. Pian piano è diventato anche il female impersonator ufficiale del Gay Village, con la direzione artistica di Vladimir Luxuria dal 2015 al 2018.

Ma chi sono i personaggi più amati realizzati da Vincenzo De Lucia?

Barbara d’Urso

Maria De Filippi

Franca Leosini

Francesca Fagnani

Mara Venier

Mara Maionchi

Ornella Vanoni

Maria Nazionale

Sempre nel corso del 2023 Vincenzo ha portato in scena degli spettacoli molto apprezzati.

Made In Sud

A lanciare Vincenzo De Luca nel mondo della TV, in via definitiva, è la sua partecipazione a Made In Sud nel 2020.

Domenica In

Nel 2020 e 2021 Vincenzo è stato ospite fisso nel cast di Domenica In, dove ha realizzato diverse imitazioni a fatto divertire i telespettatori.

Stasera Tutto è Possibile con Vincenzo De Lucia

Come si chiama l’imitatore di Stasera Tutto è Possibile? Il suo nome è appunto Vincenzo De Lucia.

L’attore è ospite fisso dello show condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Nel programma ha portato diversi personaggi e dunque imitazioni, tra cavalli di battaglia e nuove proposte.

Tale e Quale Show

Nel corso della sua carriera Vincenzo l’abbiamo visto anche ospite a Tale e Quale Show nelle vesti di imitatore, sedere in giuria.

Vincenzo De Lucia a Belve

Anche nel 2023 troviamo Vincenzo nuovamente in TV. Stavolta come imitatore di Francesca Fagnani a Belve. Anche nel promo di presentazione del programma compare accanto alla conduttrice.