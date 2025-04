È la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ma sapete nel dettaglio chi è Jasmine Carrisi, quanti anni ha, chi è il suo fidanzato e dove poterla seguire sui social, tra cui Instagram? Qui vi riportiamo alcune delle curiosità sul suo conto.

Chi è Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi età, altezza e biografia

Quanti anni ha Jasmine Carrisi? Partiamo subito con la sua biografia. Jasmine è nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi il 15 giugno 2001. La sua età è di 23 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli.

Quanto è alta Jasmine? La Carrisi è alta 1 metro e 66 centimetri.

Cosa studia Jasmine Carrisi? Dopo il diploma si è iscritta all’Università di Milano e la facoltà scelta è stata relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Jasmine Carrisi è figlia d’arte. I suoi genitori infatti sono Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ha dei fratelli e sorelle? La risposta è sì. È cresciuta con il fratello Al Bano Junior e ha una sorella di nome Brigitta, nata dal primo matrimonio di sua madre, ma non solo. Questo perché Ylenia, Cristel, Yari e Romina Carrisi Jr, sono nati invece dalla lunga storia che suo padre ha avuto con la nota artista, Romina Power.

Ma oggi Jasmine Carrisi ha o no un fidanzato? Dovrebbe essere single e non fidanzata. Uno dei suoi ex è Pierangelo Greco, con cui nel 2025 ha deciso di partecipare a The Couple. Nonostante la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Jasmine ci ha tenuto spesso a ribadire di non essere mai ricorsa a interventi di chirurgia estetica, se non qualche filler alle labbra e niente più. Spesso e volentieri ha risposto agli attacchi sui social network.

Dove seguire Jasmine Carrisi: Instagram e social

Immaginiamo che sui social siete curiosi di scoprire se è o meno possibile seguire Jasmine Carrisi. Ebbene la risposta è assolutamente sì.

La figlia di Albano e Loredana Lecciso è presente su Instagram, ma anche su TikTok. Qui condivide svariati contenuti che riguardano il suo lavoro, progetti, momenti di relax e non solo.

Peraltro è possibile trovarla anche sulle piattaforme digitali con i suoi brani, quindi parliamo di app come Spotify, su YouTube ecc.

Dal web è possibile anche trovare le foto (prima e dopo) di Jasmine Carrisi nel corso degli anni.

Carriera

Cos’è successo a Jasmine Carrisi in questi anni e cosa sappiamo della sua carriera?

La cantante ha esordito nel mondo dello spettacolo quando aveva 17 anni. Nel 2018 ha interpretato Isabella d’Aragona nel film “La dama e l’ermellino”. Da qui ha poi partecipato da sola o con i genitori a diversi programmi TV come ospite e avviato la sua carriera nel mondo della musica e non solo…

Album e canzoni

Quali album o canzoni all’attivo ha Jasmine Carrisi. Se non risultano dischi all’attivo, possiamo affermare che ha pubblicato diversi brani.

Dal 2020 la cantante ha iniziato a diffondere la sua musica. Il primo brano porta il titolo di Ego, seguito da Calamite nel 2021. Poi ha collaborato con Deny K feat. Kiko El Crazy nel brano Stikide. Nello stesso anno sono usciti altri due pezzi come Fragola e la versione live di mezzanotte.

Sono del 2022 invece baby baby e Nessuno mai (in duetto con papà Albano), quest’ultima in collaborazione con Clementino. Tra gli altri nel 2023 abbiamo invece Segreti (feat. blame), Cercami, Superlove, AMOREMALINCONIA.



Nel 2024 ha pubblicato SEI TU, mentre l’ultimo singolo risale al 2025 e prende il titolo di Non adesso.

Programmi TV

Nel corso di questi anni abbiamo visto Jasmine Carrisi ospite di diverse trasmissioni televisive, dai programmi di Barbara d’Urso, per passare a The Voice Senior e non solo! Ed ha persino avuto un piccolo ruolo in Beautiful!

The Voice Senior

Nel 2020 insieme a suo papà Albano ha partecipato come coach di The Voice Senior.

Battiti Live

Per presentare la sua musica, Jasmine Carrisi nel corso dell’estate 2021 è salita sul palco di Battiti Live

Dancing with the star

Qualcuno forse non lo sa ma nel 2023 Jasmine Carrisi ha partecipato a Ballando con le Stelle, ma nella versione georgiana che si chiama Dancing with the star.

Beautiful

Nel 2023 Jasmine Carrisi ha preso parte come comparsa in una delle soap americane di maggior successo come Beautiful! Le puntate registrate in Italia, andate in onda a novembre 2024, hanno visto la presenza appunto della figlia di Albano e Loredana.

Durante i sei episodi abbiamo visto anche Ginevra Lamborghini, in qualità di PR dei Forrester. Come detto c’era anche Jasmine e la doppiatrice Ilaria Stagni (che per chi non lo sapesse presta la sua voce proprio al personaggio di Steffy). Sempre nelle puntate italiane a realizzare un cameo anche Andrea Bocelli, con la moglie Veronica Berti e la figlia Virginia.

Grande Fratello

Per quanto abbia spesso dichiarato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello, Jasmine non è mai stata una concorrente del reality show. Nel 2024/2025 però ha partecipato in qualità di ospite e sorpresa per la zia Amanda Lecciso. Qui ha avuto un confronto anche con altre inquiline della Casa come Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti.

Jasmine Carrisi a The Couple

In data 7 aprile 2025 su Canale 5 ha inizio The Couple. Il reality game ha tra i suoi concorrenti Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Chi conduce The Couple? A condurre la trasmissione è Ilary Blasi. Come opinionisti ci sono invece Simona Izzo e Luca Tommassini.

I concorrenti di The Couple

Ora che abbiamo alcuni dettagli su The Couple, sappiamo anche chi sono i concorrenti? Nel cast abbiamo:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Solo una coppia tra loro arriverà al trionfo e dunque porterà a casa il ricco montepremi di 1 milione di Euro.

Il percorso di Jasmine Carrisi a The Couple

Per scoprire il percorso di Jasmine Carrisi a The Couple è necessario seguire tutte le puntate e la diretta su Mediaset Extra e Infinity.

(IN AGGIORNAMENTO)