Vincenzo Mollica si commuove in diretta dopo la dolce dedica di Alberto Matano (VIDEO)

Debora Parigi | 15 Maggio 2024

Momento toccante in un’anticipazioni del programma Timeline dove c’era in collegamento Vincenzo Mollica. Per lo scrittore e giornalista è arrivato un video-messaggio da parte di Alberto Matano in occasione del David di Donatello vinto alcuni giorni fa. Le sue parole sono state molto toccanti e hanno fatto commuovere Mollica.

Le parole di Alberto Matano che hanno fatto commuovere Vincenzo Mollica

Nella prossima puntata di Timeline, programma di Rai3, ci sarà un superospite e cioè Vincenzo Mollica. Il giornalista e scrittore ha ricevuto di recente un importante riconoscimento e cioè il David di Donatello Speciale. Proprio per questo motivo sarà presente, in collegamento, nella trasmissione condotta da Marco Carrara.

A tal proposito, è uscita una breve anticipazione di questo intervento che ha riguardato una sorpresa per il giornalista. Infatti ha ricevuto un video-messaggio da parte di Alberto Matano. Il direttore di Rai1 e conduttore de La Vita in Diretta ha espresso parole davvero belle e toccanti nei confronti di Mollica. E infatti lo stesso Vincenzo si è commosso per questo messaggio inaspettato.

“Caro Vincenzo, mio presidente, ho pensato che dopo tutti i riconoscimenti che hai avuto, il David, il microfono d’oro e tutti gli altri, io voglio darti un Oscar personale. Perché voglio dire a tutti la persona che sei, voglio raccontare cosa mi hai insegnato. A perseverare, mi hai insegnato ad aspettare, a credere in quello che faccio. Mi hai accolto in quella stanza che era un museo, diciamo così, a Saxarubra. E mi hai sempre sempre spronato. Io non lo posso dimenticare e ancora oggi sei per me un riferimento importante. Questo libro me lo hai regalto tu tanti anni fa e c’è scritto così ‘Ad Alberto Matano che ha negli occhi e nel cuore la luce di una bella carriera, con stima e amicizia il vecchio presidente Vincenzo Mollica’. Io ti mando un abbraccio con tutto il cuore, ti voglio bene”

Vincenzo Mollica, come detto visivamente commosso, ha voluto rispondere al messaggio di Alberto Matano ringraziandolo. “Lui è un vero fuoriclasse. Quindi per me è una gioia sapere che lui sia oggi a fare questa festa, condividere questa bella festa. Da quando l’ho visto subito a lavoro ho detto subito che per lui ci sarebbe stata una luminosa carriera che lo aspettava. Sono contento che la sta realizzando con bravura, con professionalità, con forza, con tenacia, con grande senso del rispetto e della lealtà. Mi piace Matano perché non è uno di quelli che riempiono le domande di narcisismo, ma uno che sa ascoltare e capire. E quella è la cosa più importante nel fare questo mestiere”.

L’intervento completo potrà essere visto nella prossima puntata di Timeline in onda venerdì in terza serata su Rai 3.