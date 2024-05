Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5? La replica alle voci sui presunti screzi

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Pomeriggio 5

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha fatto chiarezza mettendo a tacere tutti i rumor sui presunti screzi con Cesara Buonamici.

Myrta Merlino replica ai rumor sul web

Da qualche tempo gira voce che Myrta Merlino potrebbe venire sostituita, nella prossima stagione televisiva, alla guida di Pomeriggio Cinque. Tra i vari nomi che sono stati fatti i più insistenti sono sicuramente quelli di Veronica Gentili, Simona Branchetti e Cesara Buonamici. Su siti come Il Messaggero e Dagospia si legge:

“Cesara Buonamici potrebbe prendere il timone della conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall’addio di Barbara D’Urso e all’inserimento di Myrta Merlino.

Cesara sembrerebbe essere diventata il salvagente di Mediaset, dopo il consenso popolare ottenuto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, nelle vesti di opinionista”.

Per tale ragione sul web hanno iniziato a diffondersi delle voci di corridoio in merito ad alcuni presunti screzi tra la giornalista e la conduttrice. Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, tuttavia, la Merlino ha voluto mettere a tacere le malelingue esponendosi in merito. Tra i vari opinionisti presenti in studio con lei c’era anche la Buonamici e ha colto l’occasione per smentire qualsiasi rivalità:

“Sono qui con la mia amica Cesara Buonamici. Perché ogni tanto sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire”.

Myrta Merlino ha quindi messo un punto alla questione: tra le e la collega non c’è alcun tipo di tensione. Del reato le voci sulla sua sostituzione non sono ancora certe e non potremo sapere ciò che accadrà fino all’autunno prossimo. Di conseguenza non rimane che aspettare eventuali sviluppi sulla situazione. Nel mentre vi terremo informati come sempre.