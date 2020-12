Tutti i vincitori di reality e talent del 2020

1 Ricordate chi sono stati tutti i vincitori dei reality e dei talent del 2020? Riscopriamoli con questa gallery con tutti i loro nomi e quando hanno vinto.

Nonostante l’Italia si sia fermata per mesi, la TV ha avuto comunque modo nel 2020 di regalare al pubblico molti reality e talent con, di conseguenza, i loro vincitori. Alcuni erano già iniziati, come Il Grande Fratello Vip 4, i cui concorrenti scoprirono della pandemia mentre si trovavano all’interno della casa. Altri erano già stati registrati, come Pechino Express che con questa edizione era tornato proprio in Oriente. Altri, invece, sono stati rimandati, come ad esempio Ballando con le stelle.

Quindi, se non ricordate chi sono stati tutti i vincitori dei reality e dei talent del 2020, vi rinfreschiamo noi la memoria con una veloce gallery.

Bake Off Italia – All Stars Battle

Chi ha vinto Bake Off Italia – All Stars Battle?

La vincitrice è stata Patrizia Ave.

La puntata finale è andata in onda il 17 gennaio 2020.