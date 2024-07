Ecco dove va in vacanza AKA 7even! Il cantante uscito dal talent di Amici ha scelto Baia Domizia, che quest’anno è Bandiera Blu

Cominciano a essere avvistati i primi VIP a Baia Domizia Sud! Oltre ai grandi ospiti dell’Arena dei Pini a fine giugno, nei giorni scorsi sulle spiagge è stata intravista anche Pamela Prati, ex showgirl del Bagaglino, e ieri è stata la volta del noto cantante AKA 7even.

AKA 7even ha ottenuto il successo nel 2020, in seguito alla partecipazione alla ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Con l’album di debutto ha conquistato un disco di platino posizionatosi sul podio della classifica italiana, e varie altre certificazioni per i singoli Mi manchi, Loca e Perfetta così.

Vincitore di un MTV Europe Music Award e di un Kids’ Choice Award, AKA ha inoltre partecipato in gara al 72ª Festival di Sanremo con il brano Perfetta così, ottenendo ampi consensi.

Il gennaio scorso è uscito il brano Non dimenticare, prodotto da Junior K e Jeremy Buxton. Ad aprile, invece, è stata la volta di Notte fonda, pezzo che racconta di una rinascita.

A breve è atteso un nuovo singolo, ma nel frattempo il cantante si è concesso una pausa dagli studi discografici trascorrendo una breve vacanza a Baia Domizia Sud. Qui è arrivato con la fidanzata Francesca, con l’amici, l’ex calciatore Giuseppe Della Corte e sua moglie, la giornalista Barbara Carere.

In spiaggia al Lido Domizia

Tutti entusiasti in spiaggia, al Lido Domizia, dove naturalmente non sono mancati i selfie e le tante foto con AKA 7even, che si è prestato con simpatia ai tantissimi fan accorsi anche dai lidi intorno.

Il ventitrenne di Vico Equense ha trascorso in spiaggia molte ore, giocando a pallone con Della Corte e allenandosi anche in vista dei suoi impegni con la Nazionale Cantanti. Soprattutto, però, AKA ha apprezzato il mare pulito Baia Domizia, che quest anno si è aggiudicato la Bandiera Blu come confermato dal sindaco di Cellole Guido Di Leone:

“Uomini e donne dello spettacolo stanno scegliendo Baia Domizia. L’obiettivo di turismo che avevamo ed abbiamo programmato con l’Assessore al Turismo Ponticelli sta prendendo sempre più forma: le spiagge sono piene. La Bandiera Blu ha dato il salto di qualità, ora remiamo tutti verso la stessa direzione e rendiamo la nostra località ancora più grande”.