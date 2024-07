Mentre si esibiva sul palco di Radio Bruno, a Mida è volato (nel vero senso della parola) il microfono dalle mani. Ma ecco qual è stata la reazione del cantante di Amici 23 all’accaduto.

Mida, il volo del microfono durante l’esibizione

I ragazzi della scuola di Amici (del passato così come delle edizioni più recenti), sono sempre tra i più chiacchierati del web. E dopo la scelta di Deddy di cambiare nome d’arte e farsi chiamare Dennis, torniamo a uno dei protagonisti dell’ultima stagione del talent show: Mida.

Ma non lo faremo per parlare di presunti flirt o di un ritorno di fiamma con Gaia. Il gossip stavolta non c’entra nulla, ma di un episodio che si è verificato nel corso del live di Radio Bruno. Mida, così come i suoi ex compagni di Amici, è stato protagonista dell’evento. Quando è salito sul palco però si è ritrovato a dover correre ai ripari per un piccolo incidente tecnico.

Mentre cantava “Que pasa”, Mida ha coinvolto come suo solito il pubblico e preso dalla foga nel ritornello, mentre tornava verso il lato della passerella alla sua sinistra gli è letteralmente volato il microfono dalle mani! Ebbene sì, il pupillo di Lorella Cuccarini non si è nemmeno reso conto di quanto stava succedendo, ma non si è perso d’animo, anzi.

Con una mossa d’abilità (e il video sotto ne è la prova più evidente), Mida è saltato giù dal palco con nonchalance, ha raccolto il microfono e senza scomporsi più di tanto, a differenza dei fan presenti, ha proseguito la sua esibizione serenamente. Questo è stato davvero molto importante, non solo per la prontezza avuta dall’ex allievo di Amici, ma anche per non essersi fatto demoralizzare dalla non voluta gaffe.

A seguire poi Mida si è esibito anche sulle note di Rossofuoco, uno dei brani più attesi dai presenti al concerto di Radio Bruno. Tutti hanno cantato a squarciagola con il cantante del talent condotto da Maria De Filippi. Di certo una bella emozione per l’artista in questa tournée estiva in giro per i vari festival e manifestazioni.

Il video di Mida e del microfono è diventato virale e i fan ci hanno scherzato su sui social. Il giovane cantante però non si è fatto trovare impreparato e dunque questo ha molto colpito! Bravo Christian!