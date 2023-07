NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Le parole di Virginia Mihajlović

Lo scorso 17 giugno Virginia Mihajlović ha sposato il suo storico compagno Alessandro Vogliacco. Come in molti sapranno i due sono legati da anni e dal loro amore è nata anche una figlia, Violante. Poche settimane fa così la coppia si è finalmente unita in matrimonio, che naturalmente è stato testimoniato sui social. L’ex naufraga in seguito ha condiviso alcuni scatti del suo grande giorno, scrivendo anche un’emozionante dedica per suo padre Sinisa Mihajlović, venuto a mancare qualche mese fa. In queste ore intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando Virginia ha iniziato a rispondere alle domande dei fan su Instagram, quando a un tratto qualcuno le ha chiesto di raccontare qualche episodio strano inerente al matrimonio. A quel punto la Mihajlović ha svelato che alcuni invitati alle nozze non le hanno fatto un regalo:

“Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale? E che sia chiaro, non è per ii regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche a un cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi a un matrimonio…e sono state anche molte. Che figuraccia. Per il resto è stato tutto bellissimo”.

Ma non è finita qui. In seguito Virginia Mihajlović ha voluto fare anche una precisazione, per non rischiare di apparire materialista:

“lo sono una persona educata e ci tenevo a ringraziare uno a uno ogni singolo invitato. Ho dovuto quindi per forza controllare chi me l’avesse fatto. Ripeto non di certo per il regalo in sé, ma per il gesto. Chi non ha le possibilità avrebbe potuto benissimo fare una cornice, un quadro, una qualsiasi cosa. Non mi sono sposata per i regali. Ma qui si parla di educazione. Cosa che, molti, non sanno cos’è”.

Le parole di Virginia Mihajlović non sono di certo passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web.