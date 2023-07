NEWS

Andrea Sanna | 20 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Antonella Fiordelisi ritrova Daniele e Oriana

Che incontri ieri sera in quel di Milano! Antonella Fiordelisi, così come Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli (riuniti finalmente dopo la lite) e Alberto De Pisis, è andata a cena fuori. La location scelta è il Cera di Milano, in zona Porta Venezia.

Di sicuro si è trattato di un caso, ma nemmeno a dirlo i tre si sono ritrovati, nemmeno a dirlo nello stesso posto. Ciò è emerso dalle storie Instagram pubblicate da Antonella Fiordelisi e dagli Oriele nel corso della serata. Un simpatico video caricato da Daniele Dal Moro si vede lui seduto al tavolo in compagnia di Oriana Marzoli a canticchiare insieme Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Insieme la loro presente anche Alberto De Pisis.

Poco dopo però lì vicino è passata anche lei: Antonella Fiordelisi. E proprio il veneto non ha potuto fare a meno di riprendere la scena. L’influencer salernitana che passa accanto a loro, sorridendo al suo amico. Oriana Marzoli invece sembra non accorgersi di nulla. Ecco qui il video in questione, che ha fatto il giro dei social.

Antonella Fiordelisi nello stesso locale degli Oriele – la storia Instagram di Daniele Dal Moro pic.twitter.com/w1z6196tgY — disagiotv (@disagio_tv) July 20, 2023

C’è da dire che durante la serata Antonella Fiordelisi ha condiviso del tempo con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Considerando gli scontri che le due hanno avuto nella Casa del GF Vip, questo è sicuramente un grande passo avanti. A testimoniare ciò è una foto emersa sui social scattata da Daniele, in compagnia proprio della fidanzata Oriana, dell’amica Antonella e di due dei camerieri del locale.

L’immagine testimonia però che al di là delle dinamiche, le incomprensioni sembrano essere superate tra le due ex protagoniste del reality show. Un gesto maturo questo che ha fatto esultare i fan di entrambe, felici di sapere che dopo così tanto tempo è tornato il sereno. Alla fine il GF è solo un gioco!