“Viso angelico e addominale scolpito”, il nome del flirt di Chiara Ferragni: l’indiscrezione di Dagospia

Gossip

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Chiara Ferragni

In queste ultime ore Dagospia ha rivelato alcuni dettagli aggiuntivi su colui che sarebbe stato individuato come nuovo presunto flirt di Chiara Ferragni.

Il nome del presunto flirt di Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri è stata diffusa l’indiscrezione secondo la quale Chiara Ferragni avrebbe un nuovo flirt, ovvero un ortopedico toscano classe 1993. Lo scoop è arrivato dal sito mam-e.it:

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano.

I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Nonostante la recente smentita però Dagospia ha raccolto ulteriori informazioni in merito all’identità di questo misterioso ragazzo. I “sussurri negli ambienti ospedalieri” confermerebbero il rumor e affermerebbero che si possa trattare di un ortopedico di 31 anni di nome Andrea.

Di origine toscana, si sarebbe laureato all’Università di Parma e oggi pare lavorare presso l’Humanitas di Milano. Sui social conta poco più di 3mila follower e dalle foto si può notare che ha un fisico scolpito essendo molto appassionato di sport. Sembra che gli piaccia praticare il surf ma anche andare in barca e sulle moto d’acqua.

Per adesso non abbiamo altre notizie in merito e tutto ciò che sappiamo dobbiamo prenderlo con le pinze perché ufficialmente il rumor è stato smentito. Non ci resta che attendere nel caso in cui questo ragazzo decidesse di dare la sua versione dei fatti. Noi di Novella 2000, come al solito, siamo pronti a dare spazio a chiunque volesse chiarire la situazione tra conferme o smentite.

Ovviamente vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi ogni possibile risvolto sulla faccenda.