Deddy è stato un allievo della ventesima edizione di Amici e dopo il grande successo, in questi ultimi mesi, ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Ora è tornato cambiando il suo nome d’arte e il suo punto di vista.

Il lungo post di Deddy

Chi si ricorda di Deddy durante la ventesima edizione di Amici? Il giovane cantante era riuscito ad arrivare alla fase Serale, anche se è stato eliminato poco dopo. Tuttavia il successo è stato enorme e ha iniziato a realizzare il suo sogno di una vita. Dopo aver pubblicato un album nel 2021, ‘Il cielo contromano su Giove‘, ha rilasciato alcuni singoli fino a prendersi una pausa da febbraio 2024.

Oggi è tornato e ha postato una serie di foto accompagnate da una descrizione nella quale rivela di aver riflettuto sul proprio percorso. Prima di tutto parla del passato, di come il talent di Maria De Filippi gli abbia regalato molta notorietà, che però non è riuscito a gestire al meglio.

Deddy oggi

Oggi Deddy ha 22 anni e ha capito la persona che vuole essere e l’artista che desidera diventare. Ha informato i fan che da ora in poi cambierà nome d’arte e per farsi riconoscere utilizzerà il nome datogli all’anagrafe: Dennis. Poi conclude:

“Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora. È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono DENNIS, nella vita e nella musica”.

Non vediamo l’ora di scoprire quali nuovi progetti musicale ci riserverà Deddy, ora Dennis, nel prossimo futuro. Siamo sicuri che i suoi fan lo sosterranno e noi di Novella 2000 gli facciamo un enorme in bocca al lupo.