A Verissimo c’è stata una piccola anticipazione di Silvia Toffanin riguardo il Grande Fratello e il fatto che Lino Giuliano potrebbe non entrare. Il motivo? Un commento omofobo fatto a un utente. Beatrice Luzzi ha commentato la notizia dando la sua opinione visto che sarà il suo ruolo nella prossima edizione del reality. Ecco cosa ha detto.

Lunedì 16 settembre parte la nuova edizione del Grande Fratello che vedrà una new entry nel cast e cioè Beatrice Luzzi. L’ex concorrente affiancherà Cesara Buonamici come opinionista. E oggi è stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare l’emozione di questa nuova esperienza.

Ne parlare proprio del GF, Silvia Toffanin ha datto un piccolo spoiler che va a confermare le voci che già giravano da un po’ di giorni. In pratica Lino Giuliano rischia di essere squalifica prima ancora di iniziare. Il motivo è per un commento omofobo che l’ex volto di Temptation Island ha fatto a un ragazzo noto nella comunità LGBTQ+.

Beatrice Luzzi ha detto di non sapere che avrebbe rischiato, ma di aver letto il commento e saputo tutto quello che era successo. Su richiesta della Toffanin, quindi, la Luzzi ha commentato la vicenda: “Credo che faccia parte un po’ del suo personaggio quel commento. Voglio dire, nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse dei commenti del genere. Devo dire la verità, se è quello che ho letto io è chi gli ha scritto che secondo me è andato anche un po’ fuori le righe, un mancanza di privacy qualora fosse vero o di diffamazione qualora non lo fosse. Certamente il suo commento è stato all’altezza della domanda, però bisogna anche contestualizzare”.

Silvia ha sottolineato che comunque è stato un commento molto omofobo. Beatrice si è trovata d’accordo. “È gravissimo”, ha detto. E ha aggiunto che però il reality potrebbe servire a Lino: “Il Grande Fratello serve a discutere anche di queste cose, a confrontarsi su queste cose, a farne una discussione sociale. Può essere utile”.