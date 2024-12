Ospite in collegamento a Pomeriggio 5, Vittorio Feltri si è lasciato andare ad un commento credendo di non essere in onda

Quest’oggi il giornalista Vittorio Feltri si è reso protagonista di una gaffe mentre si trovava in collegamento con Pomeriggio 5.

Vittorio Feltri e la gaffe a Pomeriggio 5

Un episodio curioso ha animato la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Nella sezione finale del programma, Vittorio Feltri, ospite in collegamento video, è stato interpellato dal conduttore Dario Maltese per commentare un’ipotesi decisamente bizzarra.

Dopo aver parlato di Melania Trump e del suo ruolo ritrovato da First Lady, a cui non sembra tenere troppo, il conduttore ha ascoltato attento il racconto di Lory Del Santo, presente in studio, e del suo rapporto con Donald Trump.

L’ex showgirl, infatti, ha ricordato di aver ricevuto in passato delle avances dal presidente neo-eletto degli Stati Uniti. Accolto l’aneddoto, Maltese si è rivolto a Feltri, domandandogli che First Lady sarebbe stata Lory Del Santo al fianco di Donald Trump.

Il giornalista probabilmente non ha sentito la domanda, dal momento che non ha risposto. Il suo microfono, però, ha registrato un suo commento pronunciato a mezza bocca, ma udibile sia dal pubblico in studio che dai telespettatori a casa. La frase, per nulla equivoca, è stata:

“Me ne vado, mi son rotto i cog***ni.”

Immediata la reazione divertita, ma imbarazzata del conduttore Maltese, che ha cercato di smorzare il momento con una battuta, evitando di soffermarsi troppo sull’accaduto. Lory Del Santo, presente in studio, ha sorriso senza replicare, lasciando che il momento scivolasse senza ulteriori commenti.

Come spesso accade con Feltri, il suo carattere schietto e la sua poca pazienza per certi argomenti televisivi lo rendono protagonista di situazioni al limite tra il comico e l’imbarazzante per le altre persone presenti.