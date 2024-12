A Striscia La Notizia è andato in onda il fuori onda con la lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra nel programma 4 Di Sera.

La lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra

Roberto Poletti e Francesca Barra ormai da mesi conducono insieme 4 Di Sera. Spesso si sono scambiati battutine in diretta e qualcuno ha ipotizzato che tra i due non ci sia grande armonia. A dare una risposta a questi sospetti è Striscia La Notizia che, nell’ultima puntata, ha reso noto un fuori onda che mostra cosa è accaduto durante una pausa pubblicitaria.

LEGGI ANCHE: Vittorio Feltri protagonista di una gaffe a Pomeriggio 5

Ma perché si è arrivati a questo punto? La lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra ha avuto origine da una battuta fatta dalla conduttrice, che ha scatenato il malinteso e malumori con il collega. La presentatrice ha provato a giustificarsi, spiegando come sarebbero andate le cose, lamentandosi poi del comportamento del giornalista:

“Lui si è arrabbiato. Ma la mia era una battuta sulla foto di Mussolini e la Meloni. Non ci credo! Stavo facendo una battuta”, ha tentato di spiegarsi. “Mai avrei immaginato una scenata così! Non puoi fare così, stavo scherzando. Non puoi fare così prima di una diretta, non rispondi e non è corretto andare in diretta così.

Lo dico, dopo sei mesi, bruttissimo, non è corretto, proprio un boicottaggio. Questo clima non mi piace, non è possibile creare questa situazione e non rispondere ai colleghi che ci stanno facendo delle domande. Mi sono fatta trattare a pesci in faccia. e non ho mai reagito così. Nemmeno risponde, io sempre invece, ho dato mille possibilità“.

Ecco il momento della discussione Poletti e Barra a Striscia La Notizia.

Poletti rivolgendosi alla sua collega Barra, ha replicato infastidito: “Io non sto più parlando! Non ho detto nulla e sono anche uscito“.

Come mostrato dalle immagini di Striscia La Notizia la diretta del programma ha poi preso il via, anche se Roberto Poletti e Francesca Barra hanno fatto finta di nulla. Quando però è arrivata la pubblicità i due hanno interrotto da dove avevano lasciato.

La Barra rivolgendosi a Poletti ha tentato di spiegarsi ancora, sostenendo che la sua fosse solo una battuta e che si trattava semplicemente di una sua osservazione.

Vedremo se Roberto Poletti e Francesca Barra faranno chiarezza sull’accaduto. Novella2000.it in ogni caso è a disposizione se volessero spiegarsi.