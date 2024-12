Tony Effe sarà anche stato escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, ma questo non vuol dire che l’artista non si esibirà comunque il 31 dicembre. L’artista sarà protagonista di un evento musicale indipendente al Palazzo dello Sport.

Tony Effe si esibirà comunque a Capodanno

Tony Effe non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua esibizione di Capodanno. Secondo quanto riportato da Adnkronos e confermato poi dal rapper, avrà comunque il suo spazio per salutare il nuovo anno.

Il 31 dicembre si terrà un concerto totalmente indipendente dall’organizzazione del Campidoglio e del sindaco Roberto Guarnieri al Palazzo dello Sport, sul cui palco Tony Effe è salito qualche mese fa con grande successo.

Com’è noto, inizialmente, il rapper era previsto tra gli artisti del grande concerto di fine anno al Circo Massimo, accanto ad altri nomi di spicco come Mahmood e Mara Sattei.

Tuttavia, la sua partecipazione è stata poi revocata in seguito alle critiche mosse contro i testi delle sue canzoni, ritenuti da molti sessisti. La decisione ha sollevato un acceso dibattito sull’equilibrio tra libertà artistica e responsabilità sociale.

Anche altri artisti hanno espresso solidarietà nei confronti del rapper. Mahmood e Mara Sattei, in particolare, negli ultimi giorni hanno dichiarato che non si esibiranno più al concerto di Capodanno a Roma.

Dopo questo risvolto inaspettato, l’evento in questione sarebbe a rischio annullamento. Il sindaco ed il suo entourage starebbero avendo grande difficoltà nel trovare dei sostituti. Non c’è ancora nulla di ufficiale, comunque.

Ora, con il concerto ufficiale escluso dai suoi piani, Tony Effe si prepara a salire comunque sul palco per questo evento separato dal nome Capodanno da Tony. I dettagli dell’organizzazione non sono ancora stati svelati. Possiamo dirvi, però, che da stasera alle 19 su TicketOne inizierà la vendita dei biglietti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

La polemica derivata dalla sua esclusione rimane comunque un tema caldo, con opinioni divise tra chi sostiene la scelta di escluderlo dal Circo Massimo e chi ritiene che la censura sia un passo indietro per l’espressione artistica.

In ogni caso, Tony Effe non ha intenzione di fermarsi. È determinato a trasformare questa controversia in una nuova opportunità per riconnettersi con il suo pubblico.